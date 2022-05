WhatsApp, registrare le chiamate telefoniche: ecco come fare

Tutti conoscono WhatsApp: l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. L’uso che se ne fa è spropositato: viene utilizzata per parlare con gli amici, con i familiari e, spesso, in ambito lavorativo da circa 2 milioni di utenti.

Tra le varie soluzioni e innovazioni che WhatsApp ha prodotto in questi ultimi anni ci sarebbe quella di registrare le chiamate. Come è possibile?

La possibilità di registrare chiamate su WhatsApp

Gli utenti hanno notato che registrare le telefonate direttamente dall’app non è possibile. Certo, di modi ce ne sono a bizzeffe. Basti pensare all’utilizzo di un secondo telefono che fa da registratore. Questo, però, in molti casi non è possibile in quanto per poter registrare occorrerebbe mettere la chiamata in modalità vivavoce e, in alcuni casi, risulta poco sicuro. Ma un’alternativa c’è, esiste, una nuova ‘strada’ si può percorrere.

Quali sono le App che permettono la registrazione

Sono numerose, infatti, le applicazioni, di terze parti, scaricabili dallo store del cellulare. Per scegliere la migliore basterà andare controllare le recensioni.

Facendo una rapida ricerca, l’app migliore che garantisce questo servizio è Registra chiamate – Cube ACR.È gratuita, ma grazie all’abbonamento Premium, è possibile accedere a delle funzionalità extra.

Questa supporta:

chiamate telefoniche

WhatsApp

Facebook

Hangouts

Skype 7 e Lite

Viber

WeChat

Signal

Telegram 6

Occhio alla Legge

La normativa in materia di registrazione di chiamate è diversa da paese a paese. Bisognerà quindi stare attenti a non infrangere la Legge. E la privacy!

Leggi anche: Pagamenti elettronici: dove si utilizzano maggiormente