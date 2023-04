Roma, tentano di far esplodere la cassaforte per portare via i soldi, colpo al supermercato a Torre Gaia

Hanno provato a portarsi via il contenuto della cassaforte facendola esplodere, ma qualcosa – per i ladri – è andato storto. Solo che la paura, per i residenti, è stata tanta, così come i danni registrati per il punto vendita preso di mira. È successo nel VI Municipio di Roma, e i malviventi si sono ingegnati per attaccare direttamente la cassa centrale del supermarket, provando a farla saltare con l’esplosione di due bombole del gas. Un colpo che non è riuscito, quello provato a Torre Gaia, con i ladri che sono dovuti scappare via nonostante l’ingegno dietro alla manovra.

Provano a far saltare la cassa del supermercato di Roma

Il colpo è andato in scena in piena notte a Torre Gaia, con i residenti che sono stati svegliati dai rumori provocati dalle manovre dei ladri. Intorno alle ore 3.30 di ieri notte, si sono presentati davanti alla Conad a bordo di una BMW 330, con l’intenzione di svaligiare lo store. I cittadini, vedendo la rumorosa scena, hanno subito allarmato le forze dell’ordine, che sono accorse sul posto per vedere la situazione e provare ad arrestare i ladri.

I malviventi hanno provato a prendere d’assalto la Conad situata a via Michele Buono, posteggiando la macchina a poca distanza e raggiungendo l’attività commerciale a piedi per stare più liberi. Hanno preso d’assalto la cassaforte del supermarket, situata in uno spazio esterno come in molte altre attività commerciali analoghe. Hanno provato la mossa spettacolare, cercando di far saltare in aria la cassaforte grazie all’utilizzo di due bombole, in un finale che si sarebbe definito semplicemente “pirotecnico”. A rovinare il disegno dei malviventi, però, l’arrivo velocissimo dei Carabinieri, che a sirene spiegate hanno messo in fuga i banditi. Gli autori, infatti, si sono fiondati di corsa verso la BMW posteggiata, forse con un complice che guidava l’autovettura, sfrecciando poi nella notte e facendo perdere le proprie tracce nel giro di pochi minuti. Il gruppo potrebbe essere stato protagonista anche di altri tentati furti analoghi.