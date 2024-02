Teresa Mannino oggi a Sanremo, quanto guadagna la presentatrice? Cachet 2024

Terza serata di Sanremo e terzo co-conduttore ad affiancare Amadeus. Quest’anno però è stata introdotta anche un’ulteriore novità rispetto allo scorso anno: sì perché ad annunciare i cantanti saranno gli artisti che non si esibiranno sul palco. Attesa, invece, per il monologo della Mannino che vestirà i panni della presentatrice. Diamo uno sguardo al suo compenso per salire sul palco dell’Ariston.

E’ partita alla grande, come da aspettative, la 74esima edizione del Festival di Sanremo. In queste prime due serate abbiamo visto, oltre alla musica che resta chiaramente la prima protagonista, tanti ospiti di livello, vissuto momenti intensi (come ieri quando è salito sul palco Giovanni Allevi) e ci siamo divertiti con i consueti siparietti tra Amadeus e Fiorello. Insomma, una formula nuovamente vincente con cui la Rai ha davvero fatto “saltare il banco”. Stasera, per il terzo appuntamento con Sanremo 2024, vedremo sul palco Teresa Mannino, primo volto “non canoro”, passateci l’espressione, ad affiancare Amadeus dopo Marco Mengoni (martedì) e Giorgia (ieri sera).

Sanremo 2024: la scaletta dei co-conduttori fino alla finale di sabato

Quasi senza accorgercene anche il programma di questo Festival sta scivolando via verso la finalissima di sabato 10 febbraio. Se allora stasera ci sarà la Mannino insieme ad Amadeus, altrettante aspettative sono riposte per la puntata di domani, quella dedicata ai duetti. Come presentatrice e spalla del conduttore ci sarà allora Lorella Cuccarini: a lei il compito di annunciare i big in gara impegnati con i duetti.

Quindi sarà la volta di Fiorello che in realtà, sebbene quasi presente anche se sullo sfondo, ha partecipato a queste prime due serate del Festival con la sua solita irriverenza e allegria. Sabato però, giorno della finale, sarà tuttavia proprio sul palco dell’Ariston a tutti gli effetti. E, siamo sicuri, ne vedremo delle belle.

Quanto guadagna Teresa Mannino a Sanremo: compenso

Tornando a Teresa Mannino sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il cachet percepito dall’attrice e conduttrice (volto storico di Zelig e molto amata dal pubblico) per presenziare stasera sul palco dell’Ariston. In attesa dei dati ufficiali, sembrerebbe proprio che i compensi per il ruolo della co-conduzione sia rimasto pressoché invariato rispetto a quello dello scorso anno. Uguale, almeno in teoria – l’unica eccezione potrebbe essere Fiorello – per tutte le “spalle” di Sanremo. Ma di che cifra parliamo? Almeno di 25.000 euro, questo il compenso che dovrebbe essere corrisposto anche a Teresa Mannino.