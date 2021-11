Terza dose over 40 nel Lazio: boom di richieste, 140.000 prenotazioni in poche ore

Boom di richieste per la terza dose nel Lazio. Dove sono state superate 9 milioni di somministrazioni con il 93,5% di adulti in doppia dose e 87,5% degli over 12 in doppia dose. Le prenotazioni sono partite questa mattina (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per la dose di richiamo rivolta a over 40. Già oltre 140 mila le persone prenotate e oltre 350 mila dosi effettuate.

Le somministrazioni inizieranno dal 1° dicembre trascorsi i 180 giorni da ultima dose. il sistema collocherà l’utente alla prima data utile, basta la tessera sanitaria e scegliere l’hub vaccinale o la farmacia. le prenotazioni sono disponibili fino al 31 gennaio per coloro che hanno effettuato l’ultima dose il 30 luglio. Le somministrazioni del vaccino covid sono aumentate del 6% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 72%, il 19% sono seconde dosi e prime dosi al 9%.

Procede spedita anche la campagna per il vaccino antinfluenzale. Somministrate oltre 740 mila dosi e già distribuiti oltre 1 milione 190 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.796 medici di medicina generale e 340 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.