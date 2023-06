Tevere, quel che sbuca fuori dall’acqua spaventa i pescatori: cosa hanno trovato

Dal fiume Tevere è sbucato fuori dall’acqua qualcosa che ha spaventato i pescatori. Vediamo di cosa si tratta.

C’è un romano che non prova un senso di appartenenza quando vede il fiume Tevere? La sensazione travolgente che evoca la vista del fiume è indescrivibile.

Tuttavia, comprendiamo veramente il significato di questo fiume “d’oro” nella storia della città?

Fin dall’inizio, il fiume Tevere è stato il cuore pulsante di Roma. È difficile capire come la città avrebbe tracciato il suo corso storico senza questo prezioso corso d’acqua.

Il Tevere era una componente essenziale della vita dei romani sotto ogni aspetto: forniva l’acqua necessaria alla sopravvivenza, fungeva da principale mezzo di trasporto e fungeva da barriera difensiva.

Anche il paesaggio fisico su cui è stata eretta la città deve la sua forma al fiume: i famosi sette colli, dove sorsero i primi insediamenti umani, furono scolpiti dall’erosione del fiume di antichi altipiani vulcanici.

Tevere tra mito e realtà

L’inizio di Roma è intrinsecamente legato al Tevere, come descritto nella scena iniziale del mito della fondazione.

Romolo e Remo sono bloccati sotto il ficus ruminalis in un cesto, nutrendosi del succo zuccherino del frutto in attesa di un pasto adeguato.

Secondo la leggenda, il celebre eroe Enea, fuggito da Troia in cerca di una nuova patria, giunse nelle vicinanze dove sarebbe poi nata Roma, risalendo la foce del fiume Albula, poi ribattezzato Tevere, molto probabilmente in onore di una divinità fluviale o re di nome Tiberinus.

Il significato del fiume non sfuggì ai romani, che nutrivano un profondo affetto per il Tevere al punto da divinizzarlo come un uomo vivo e che respira.

Ciò è evidente nei numerosi monumenti e fontane disseminati per tutta Roma, che mettono in risalto una figura imponente dalla lunga barba bianca.

È raffigurato appoggiato ad un’anfora con un remo al fianco, affiancato da una cornucopia e da due gemelli allattati da una lupa.

Questa figura è il saggio e venerato Tevere, a cui si attribuisce il creatore e il patrono di Roma, altrimenti nota come “Caput Mundi“.

È risaputo che il fiume è stato utilizzato sin dall’inizio della città, nonostante i miti che lo circondano.

Gli abitanti della città non hanno perso tempo nell’attuare una serie di misure per massimizzarne il potenziale a loro vantaggio.

Un fiume “vantaggioso”

Nel corso della storia, i cittadini di Roma hanno costantemente cercato una soluzione praticabile per gestire il fiume e salvaguardare la città dalla minaccia delle inondazioni.

Questi eventi erano una realtà frequente, accadendo più volte all’anno a causa di inondazioni standard, con conseguenti danni causati dall’acqua lungo i fossati, le marane e le fogne.

A volte queste alluvioni furono catastrofiche, come si è visto nelle alluvioni del 1598 e del 1870, mentre altre furono meno gravi come quelle che il poeta Gioacchino Belli definì “acquetta”.

Nel tentativo di regolamentare e prevenire le inondazioni, è stata ideata la realizzazione di “muri”.

Questo processo costruttivo, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ha comportato significative modifiche alle banche centrali urbane, che hanno portato alla formazione delle banche come esistono oggi.

Nonostante l’apparente distacco tra il Tevere ei suoi abitanti romani, dopo oltre due millenni di convivenza simbiotica, il legame tra il fiume e la città è rimasto intatto.

Il Tevere, purtroppo, non è più il fiume dei tempi andati. L’acqua è inquinata in molti punti e, sovente, presenta detriti e anche immondizia. Ma c’è un’altra “questione” che lo riguarda: vediamo quale.

Avvistati i granchi blu nel Tevere, a rischio i cannolicchi

Il litorale laziale sta vivendo una crescente popolazione di granchi blu, specie non autoctona della zona e originaria dell’Oceano Atlantico.

Questi granchi hanno fatto la loro prima apparizione nei nostri mari lo scorso anno, sollevando preoccupazioni tra gli esperti che hanno avvertito che queste creature apparentemente belle rappresentano una seria minaccia per il nostro ecosistema.

Ciò è particolarmente preoccupante dato che i granchi blu hanno un alto tasso di riproduzione, esacerbando la situazione al di là di quanto inizialmente pensato l’anno scorso.

Inoltre, questi granchi non si limitano al mare, poiché sono stati trovati anche nei fiumi.

Lucrezia Clienti, biologa marina dell’Irbim – Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Cnr – spiega che il granchio blu ha un’impressionante capacità di adattamento ai diversi livelli di salinità dell’acqua, che gli permette di prosperare nell’estuario del Tevere.

Tuttavia, recenti osservazioni a Goro hanno indicato un calo significativo della popolazione di Philippinarum.

Di conseguenza, è probabile che questa stagione si riveli impegnativa per le popolazioni di cannolicchi e vongole nel Lazio.

C’è stata una crescente enfasi sulle pratiche di pesca selettiva che prendono di mira le femmine vicino agli estuari dei fiumi, anche sul fiume Tevere, durante la loro stagione riproduttiva che si verifica tra la primavera e l’autunno quando rilasciano le loro uova in mare.

Questo metodo di pesca può ridurre efficacemente il potenziale riproduttivo delle specie ittiche in modo sostenibile.

In sostanza, la raccomandazione è di consumare questi pesci per controllarne la popolazione, che è diventata piuttosto numerosa.

Al contrario, il granchio blu è un tipo di pesce che è sicuro da consumare e può essere gustato senza preoccupazioni.