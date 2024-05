Ti sei mai chiesto qual è il comune più ricco d’Italia? Li ogni abitante guadagna 100 mila euro

Qual è il comune più ricco d’Italia? Qui ogni residente ha un reddito annuale da capogiro. E no, non si tratta di una grande metropoli e nemmeno della Capitale. Vediamo allora a chi spetta questo (invidiabile) primato.

Le statistiche si sa, spesso appassionano un po’ tutti, specie se si tratta di curiosità come in questo caso. Nel nostro Paese c’è un luogo dove gli abitanti possono essere considerati senza timore di smentita come dei Paperon de’ Paperoni se vogliamo fare un parallelismo con il mondo dei fumetti. A rivelarlo sono gli ultimi dati sull’economia pubblicati di recente in base ai quali è stata stilata la classifica delle città più ricche.

Comuni ma anche Regioni, un modo per avere un’idea, sempre aggiornata, sulle condizioni economiche dell’Italia analizzando di conseguenza anche le differenze che ci sono da zona a zona. Cerchiamo dunque di saperne di più.

La classifica delle Regioni italiane più ricche

Partiamo intanto da una panoramica generale. Quali sono infatti le aree d’Italia più ricche? Tradizionalmente è il nord del Paese ad essere ritenuto complessivamente più “abbiente” dal punto di vista economico e il trend continua ad avere conferme anche guardando alla situazione di questi ultimi anni. In particolare parliamo come detto dei redditi delle famiglie (quelli imponibili ai fini dell’Irpef, ndr) facendo riferimento al 2023, relativo tuttavia all’annualità d’imposta 2022. Ebbene, numeri alla mano, nella graduatoria economica italiana spiccano il Piemonte e la Lombardia tra le Regioni più ricche d’Italia. Leggermente più indietro troviamo invece Toscana ed Emilia Romagna. Resta evidente dunque il divario con il sud.

Le grandi città a confronto: Milano in testa

Un dato, quest’ultimo, che ritroviamo anche se guardiamo al confronto delle grandi città. La classifica, elaborata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha preso in considerazione in questo caso i Comuni con più di 120mila contribuenti: Milano svetta con i suoi 37.583 mila euro di reddito medio; a seguire c’è Padova (27.935), quindi Parma (27.759). Per trovare Roma dobbiamo scivolare invece fino al sesto posto con i suoi 27.206 euro che la posizionano comunque davanti a Firenze (26.133). Più basso troviamo poi altre città come Napoli (21.327), Messina (20.982), Palermo (20.828) e Catania (19.843).

Qual è il Comune più ricco d’Italia?

Detto della classifica dei grandi Comuni passiamo a quella “generale” che tiene conto di tutti i Comuni del nostro Paese. E’ evidente però che a incidere, in questo caso, è chiaramente la popolazione dei contribuenti – usata come base per la statistica in rapporto ai redditi percepiti – ma anche la presenza di eventuali multimiliardari che grazie ai loro super redditi finiscono di fatto per ‘annacquare’ un po’ quella che è la realtà dei fatti.

Ad ogni modo, fatte queste doverose premesse, è comunque interessante sapere quale comune si è preso per quest’anno il titolo di più ricco d’Italia. In cima alla classifica non poteva che esserci allora Portofino, in provincia di Genova, con un reddito medio davvero altissimo che sfiora i 100mila euro. In questa graduatoria troviamo anche Courmayeur, sebbene soltanto al 20esimo posto. Presente comunque nuovamente Milano che si piazza al decimo posto.

La top 20 dei comuni più ricchi del nostro Paese

​Portofino (Genova) 90.609 € Lajatico (Pisa) 52.955 € Basiglio (Milano) 49.523 € Briaglia (Cuneo) 43.474 € Cusago (Milano) 39.813 € Torre d’Isola (Pavia) 36.840 € Bogogno (Novara) 36.615 € Segrate (Milano) 35.865 € Pino Torinese (Torino) 35.378 € Milano 35.282 € Pieve Ligure (Genova) 35.256 € Pandeghe sul Garda (Brescia) 35.041 € Forte dei Marmi (Lucca) 34.945 € Arese (Milano) 34.879 € Galliate Lombardo (Varese) 34.640 € Bereggi (Savona) 33.608 € Barbaresco (Cuneo) 33.469 € San Donato Milanese (Milano) 33.213 € Albinea (Reggio Emilia) 33.173 € Courmayeur (Aosta) 33.072 €

Le città “più povere”: ecco i 10 comuni meno ricchi

Chiudiamo adesso con una veloce panoramica che prende in considerazione il rovescio della medaglia. Ovvero i Comuni meno ricchi d’Italia. Questa la “top” (che top non è) 10: