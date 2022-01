Tivoli, continuano a piovere sanzioni: questa volta oltre 20 persone ''pizzicate'' sullo stesso autobus

Tivoli. I controlli sono all’ordine del giorno ormai per le strade della città. L’obiettivo è limitare il contagio, la diffusione di Omicron e garantire il rispetto delle norme di sicurezza. Finché la morsa del virus sarà forte, le operazioni di contrasto alla diffusione continueranno in modo capillare. E, di conseguenza, continueranno a fioccare anche le sanzioni per coloro che vengono ”pizzicati” dai militari.

Più di 20 persone sanzionate sulla tratta di Tivoli

Durante la giornata di ieri, I Carabinieri della Compagnia di Tivoli, invece, hanno controllato 195 persone al capolinea di bus in arrivo dalla Capitale. Si tratta del medesimo mezzo che, nei giorni scorsi, pure aveva fatto registrare un alto numero di sanzioni. Questa volta sono ben 17 gli utenti sanzionati. Tutti per mancato utilizzo della mascherina, mentre altri 9 non avevano neppure il certificato verde con sé.