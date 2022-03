Tommaso Petroni, chi è il successore del Generale Figliuolo e perchè è stato sostituito per la campagna vaccinale

Termina oggi, giovedì 31 marzo 2022, lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19. Tra le novità c’è anche il passaggio di consegne per il commissario preposto proprio all’emergenza, il Generale Figliuolo, che lascerà da domani il proprio posto. Chi arriverà al suo posto? Il Premier Draghi ha scelto di pescare nuovamente dall’esercito indicando nella figura di Tommaso Petroni il successore di Figliuolo.

Chi è Tommaso Petroni

Questo il suo curriculum. Brigadiere Generale dell’Esercito si è già occupato della logistica della speciale struttura commissariale istituita nella campagna di contrasto alla diffusione del Covid. Ha 60 anni ed è pugliese. Arrivato nell’Esercito negli anni ’80 ha partecipato a diverse missioni tra cui Somalia e Kosovo. Dal 2018 al 2021 si è occupati di logistica e trasporti per l’esercito.

Perché è stato scelto per completare la campagna vaccinale

Ma quali saranno i compiti del nuovo Commissario? Da domani, 1 aprile, Tommaso Petroni si occuperà del completamento della campagna vaccinale e di adottare altre misure per il contenimento della pandemia. Sarà a capo, in poche parole, di unità speciale ad hoc per completare la strategia anti Covid in materia di vaccini e gestire la transizione del post periodo emergenziale.

In tal senso Draghi ha firmato ieri il Dpcm che prevede tale figura strategica fino al prossimo 31 dicembre. Parte del personale che fin qui ha fatto parte della struttura d’emergenza rimarrà in questa nuova unità e sarà affiancato da personale del Ministero della Salute. Vice di Petroni sarà invece Giovanni Leonardi, già Dirigente proprio del Ministero presieduto dal Ministro Speranza.

Dove andrà Figliuolo A quale ruolo passerà invece l’ex, a questo punto, Commissario Figliuolo? Stando a quanto si apprende il Generale tornerà ad occuparsi del Comando Operativo di Vertice Interforze, noto come COVI, che ha il compito di coordinare, pianificare e gestire le operazioni dei soldati italiani impegnati all’estero.