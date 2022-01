Tor Bella Monaca, autolavaggio sversava rifiuti industriali nelle fogne: 38enne nei guai

Versava i rifiuti industriali nelle fogne pubbliche senza alcuna autorizzazione: questo è quanto emerso da alcuni controlli effettuati dalle forze dell’ordine della capitale, nello specifico in zona Tor Bella Monaca. Artefice del fatto è un uomo di 38 anni pakistano, incensurato e proprietario di un’impresa di autolavaggio.

Leggi anche: Roma, alimenta la stufa con l’alcol ma divampa l’incendio: gravissima una donna

Controlli a Roma: 38enne nei guai

I carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, in collaborazione don la Polizia Locale di Roma Capitale, hanno effettuato una serrata attività di controllo nella zona. E’ emerso così che un cittadino del Pakistan di 38 anni, incensurato, ha sversato i reflui industriali della propria attività commerciale, un’impresa di autolavaggio, proprio davanti a detta attività, direttamente nelle fogne cittadine. Il 38enne, tuttavia, non era in possesso di alcune autorizzazione. L’uomo è stato denunciato a piede libero mentre locali e impianti di autolavaggio sono stati sottoposti a sequestro preventivo.