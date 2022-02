Torpignattara, dipendente del Bar senza green pass: multa da 400 euro

Continuano i controlli delle forze dell’ordine a Roma per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid. Servizi di questo tipo sono ormai in corso da giorni a Roma e Provincia e riguardano, tra gli altri, il possesso del green pass e il corretto uso delle mascherine. E’ in questo quadro dunque che si inserisce il controllo che nelle scorse ore, in zona Torpignattara, ha portato gli agenti del commissariato a chiudere un Bar per 5 giorni e sanzionare con una multa di 400 euro un dipendente privo di green pass.

Controlli Green Pass della Polizia di Stato a Roma

Verifiche analoghe sono state effettuate anche in altre zone della Capitale tra cui Portuense, Villa Bonelli e largo La Loggia. Nel corso della attività sono state elevate due sanzioni amministrative ed è stato chiuso temporaneamente un ristorante per tre giorni. Tante le multe comminate anche nei giorni precedenti: tra i casi più particolari c’è la notizia di un “no vax” beccato dalla Polizia dopo aver esibito il pass verde di un amico ad un ristoratore: in quel caso era bastato agli Agenti richiedere il documento al 40enne, questa l’età del “furbetto”, smascherando così il trucco.