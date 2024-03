Totty e Ilary, sapete quanto vale la loro villa all’EUR? La cifra è da capogiro

Continuano a far parlare di sé l’ex Letterina di Passaparola – ormai conduttrice di successo – Ilary Blasi, e l’ex capitano della Roma, Francesco Totti.

I due ex coniugi, con un patrimonio di tutto rispetto ancora da spartirsi, dopo la fine della loro relazione, si stanno battendo in Tribunale per accaparrarsi un po’ più dell’ex. Dopo i Rolex, la misteriosa scomparsa e il ritorno in grande stile, un’altra “diatriba” legale si sarebbe accesa sulla villa all’Eur, quella in cui è rimasta a vivere Ilary Blasi insieme ai figli.

Divorzio Totti-Blasi, è guerra sulla villa all’Eur

L’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia, che tanti scoop in tema gossip ha portato alla luce. Mentre la guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua in Tribunale, il nodo della dolorosa e costosa separazione è la dimora che fino a poco più di un anno fa era la casa che l’ex capitano della Roma e la conduttrice Mediaset condividevano insieme ai figli.

Dopo l’annuncio della separazione e tutto quello che ne consegue, Ilary Blasi è rimasta a vivere nella villa che prima condivideva con il marito, che dal canto suo si è trasferito in una nuova dimora insieme alla compagna, Noemi Bocchi.

Secondo il sito Dagospia, Francesco Totti vorrebbe vendere il mega villone all’Eur. In realtà questa non è la prima volta che emerge la volontà di mettere in vendita la costosa dimora degli ex coniugi Totti, ma nessuno dei due – almeno finora – ha confermato. La villa è di proprietà dell’ex capitano giallorosso, ma il giudice ha stabilito che Ilary potrà restare a viverci fino ai 21 anni della piccola Isabel, che di anni ne ha quasi otto.

Quanto vale la villa all’Eur: la cifra da capogiro

La domanda che viene da farsi, a questo punto, è una soltanto: quanto vale la lussuosa dimora degli ex coniugi? La villa all’Eur ha 25 stanze, una sala cinema, un campo da tennis, un campo da calcetto, due piscine, una interna e una esterna, una spa e una sala giochi.

Il valore della mega villona si aggira sui 18milioni di euro. Una cifra considerevole, certo, che però è in linea con quanto offre la lussuosa dimora. Se è vero che la villa è rimasta alla conduttrice, sarà lei a doversi sobbarcare le spese per il mantenimento Tra personale, utenze e gestione di campi e piscine, la spesa mensile si aggirerebbe intorno ai 30mila euro, di cui dovrà occuparsi Ilary Blasi, avendo scelto di restare a viverci insieme ai figli.