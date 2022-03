Tragedia nella notte: va a fuoco un container, morto un 51enne

Terribile tragedia avvenuta ieri sera alle 19.00 circa in provincia di Latina, nello specifico a San Felice Circeo. A causa di un incidente dovuto a una stufa elettrica difettosa è divampato un incendio in un container di un’azienda agricola. Le fiamme hanno rapidamente distrutto il cassone all’interno del quale, purtroppo, si trovavano due braccianti. Di questi uno è riuscito a mettersi in salvo mentre l’altro, un cittadino indiano di 51 anni, è morto carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

(Foto di repertorio)