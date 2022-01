Tragedia sulla strada, uomo sbalzato da uno scooter mentre attraversava: muore in ospedale

Roma. L’ennesimo incidente stradale nella Capitale che si è trasformato in tragedia per un uomo di 61 anni che ha perso la vita durante il trasporto in ospedale. L’uomo stava tranquillamente attraversando la strada, quando all’improvviso uno scooter a tutta velocità lo ha travolto in pieno, lasciandolo privo di sensi al suolo. Il grave incidente è avvenuto sulla via Aurelia Antica, all’altezza dell’opera Don Luigi Guanella, a Bravetta. A seguito del forte impatto, il 61enne era in condizioni molto critiche. Quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati sul posto hanno fin da subito temuto il peggio. E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo, qui è poi deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’investimento.

La dinamica dell’incidente a Roma

Erano all’incirca le 9,30 del mattino, nella giornata di lunedì scorso, 11 gennaio. L’uomo si trovava all’altezza dell’intersezione che dall’Aurelia Antica porta su via di Bravetta e via del Fontanile Arenato. Stando alle ricostruzioni finora appurate, pare che l’uomo stesse accingendosi ad attraversare, quando è stato investito da uno scooter Piaggio Beverly condotto da un 30enne romano, comunque fermatosi a prestare i primi soccorsi. L’uomo era arrivato all’ospedale ancora in vita, ma purtroppo nel pomeriggio le sue condizioni si sono ulteriormente complicate. Troppi gravi i traumi e le lesioni subite. E’ morto in ospedale nonostante tutti gli sforzi da parte dei medici. I caschi bianchi indagano ancora per ricostruire i particolari della tragica vicenda.