Trastevere, voragine in strada: area transennata (FOTO)

Voragine in strada. È successo ieri nella zona di Trastevere. Presente sul posto per mettere in sicurezza l’area gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Voragine in via Manara: cosa è successo

La voragine si è aperta a seguito del passaggio di un mezzo pesante. Come anticipato, è successo nel quartiere di Trastevere e precisamente in via Luciano Manara, all’altezza del civico 3. Presenti sul posto per mettere in sicurezza l’area la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Area transennata

Sono stati proprio quest’ultimi a predisporre il transennamento della zona, chiudendo metà della carreggiata. L’area interessata va dal civico 60 di via Manara fino all’intersezione di via San Francesco a Ripa.

Foto da Welcome to Favelas