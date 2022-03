Tumore con metastasi regredisce dopo il vaccino Covid: ecco cos’è successo

Regressione tumore vaccino Covid: è accaduto negli Usa a una donna di 61 anni. A riportare la notizia lo studio pubblicato sul «Journal for Immunotherapy of Cancer». Nonostante ciò che aveva fatto non sembrava che ci fosse nulla da fare, almeno fino a quando non si è vaccinata.

Regressione tumore vaccino Covid: cosa è successo

La 61enne era affetta da un tumore alle ghiandole salivari: era stata operata e sottoposta a radioterapia nel tentativo di eliminare la malattia. Qualche mese dopo, però, sono state rinvenute da una Tac e biopsia toracica alcune metastasi polmonari. Per i medici non c’era nulla da fare, solo attendere il decorso della malattia. Una malattia, però, che continuava a peggiorare con il raddoppiamento della massa, al punto che i dottori stessi erano propensi a tentare una sperimentazione clinica. E’ stato poco prima dell’inizio di questa che la donna è stata vaccinata con due dosi di Moderna contro il Covid.

Linfociti T: la chiave di volta

Il vaccino è stato fatto a un anno dalla diagnosi del tumore. E’ stato dopo di esso che le cose sono cambiate: piano piano dalla Tac sono emerse delle riduzioni delle lesioni e anche un cambiamento del tessuto tumorale: qui, infatti, proprio dall’interno, sono comparsi linfociti B, linfociti T, cellule dendriche e natural killer. Come mai? I dottori avanzano l’ipotesi che sia stata una risposta stimolata dal vaccino. C’è stata una notevole riduzione di cellule tumorali e anche della loro attività. Sembrerebbe che un ruolo cardine sia stato quello dei linfociti T (una tipologia di globuli bianchi), aumentati dopo la vaccinazione.

L’immunoterapia

Questo fatto potrebbe davvero aprire una nuova frontiera dell’immunoterapia: infatti le cellule tumorali sanno essere abili nel nascondersi e sfuggire al controllo del sistema immunitario. Ma, nel caso della 61enne vaccinata, il Moderna ha “riattivato” il sistema immunitario che è riuscito così a combattere le metastasi. L’immunoterapia, ricordiamo, è un nuovo metodo per combattere i tumori e nel 2018 ha vinto il premio Nobel per la Medicina.

