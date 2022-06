Ubriachi aggrediscono brutalmente una coppia fuori il locale: è caccia alla banda

Attimi di paura per una coppia aggredita fuori da un locale in zona Cassia. Erano le prime luci dell’alba e i due stavano uscendo dal locale quando sono stati aggrediti a suon di calci e pugni. Una violenza inconcepibile, sono tuttora in corso le indagini della polizia per risalire agli aggressori.

Coppia aggredita fuori da un locale: i fatti

L’aggressione si è consumata sabato 18 giugno intorno alle 5.40 del mattino. Come anticipato, la violenza è avvenuta all’uscita di un locale sito in zona La Storta e precisamente in via Cassia al civico 1823. Qui, una coppia di ragazzi — lui 38enne, lei 30enne — è stata brutalmente aggredita da due malintenzionati a suon di pugni e calci.

Aggredita senza scrupoli anche la donna

Senza un apparente motivo, i due — forse di nazionalità filippina — si sono avvicinati alla coppia e si sono subito scagliati contro l’uomo.

La donna nel tentativo di liberarlo dallo loro stretta e di difenderlo si è intromessa ricevendo un ‘bel’ pugno in faccia.

Le condizioni delle vittime

Sul posto sono poi intervenuti i soccorsi per accertare le condizioni dei poveri malcapitati. Entrambi sono stati portati in ospedale per tutte le cure del caso. La donna in codice giallo all’ospedale San Pietro mentre l’uomo in codice rosso al Gemelli.

Le indagini

Sono attualmente in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato Flaminio per fare chiarezza sull’accaduto e risalire ai malviventi che, secondo una prima ricostruzione, non sembrerebbero esser stati completamente lucidi in quanto sotto l’effetto di alcol.