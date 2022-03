Un Posto al Sole, anticipazioni 21-25 marzo 2022: trama e spoiler prossime puntate

Un Posto al Sole. Anche questa nuova settimana torna la serie italiana più longeva ed amata di sempre: Un Posto al Sole, con tante novità e colpi di scena che cambieranno molte delle carte in tavola scoperte sino ad ora sui personaggi e i loro conflitti. Ecco a voi tutte le anticipazioni per la prossima settimana di marzo.

Anticipazioni puntate Un Posto al Sole

Niko è davvero molto turbato dall’atteggiamento di Manuela, e avrà modo di riflettere su quello che vuole davvero, per poi prendere un’iniziativi improvvisa e sorprendente. Intanto, poi, Serena e Filippo saranno vicini a Micaela in un momento non proprio felicissimo per lei, tanto delicato quanto cruciale. Nunzio riuscirà dopo tanto tempo a dissipare le sue tensioni e a trovare conforto nel bel rapporto di amicizia con Rossella.

Colpi di scena in programma

Chiara è vulnerabile in questo periodo, troppe debolezze personali e troppe le conseguenze provenienti dalle tensioni con Nunzio. Inoltre, lei è ignara di essere il bersaglio delle trame di Lara e Ferri. In questo contesto, poi, Niko al fine di mettere a tacere i timori di Susanna, intima Manuela di smetterla di provocarlo.

Un’oscura minaccia grava su Bianca

Inoltre, un’oscura e inquietante minaccia sembra che stia per abbattersi su Bianca, la sua vita e la sua famiglia, e solamente nel corso della puntata sapremo in realtà di cosa si tratta e quanto grave è la situazione. Dopo questa scioccante rivelazione, Nunzio prenderà coraggio e inaspettatamente colpirà molto la Petrone.

La ”prima volta” di Speranza

E Speranza in tutto questo? Dissipato e dissolto ogni dubbio, prende la sua decisione e si appresterà a vivere la sua ”prima volta” con Samuel, ma purtroppo un imprevisto rischia seriamente di rovinare i loro piani. Per avere la giusta intimità con Speranza, infatti, Samuel chiede a Patrizio di poter affittare il seminterrato dove poter stare tranquilli. Ma Patrizio, in realtà, lo ha già promesso a qualcuno che Samuel conosce molto bene.

Gravi conseguenze

Incomprensibile, infine, l’azione perpetrata da Bianca ai danni di Silvia nel corso della puntata, che potrebbe rivelarsi solamente il primo atto di un gioco davvero molto pericoloso. Questo e molto altro nelle puntate di questa nuova settimana di marzo, non ci resta ora che attendere con impazienza i nuovi episodi in programma e scoprire tutto quello che accadrà.