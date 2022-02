Vacanze scolastiche per Carnevale 2022, il calendario Regione per Regione: tutte le date

Vacanze di Carnevale. Questione ardua, spinosa. Soprattutto allo stato attuale delle cose, e cioè in stato di emergenza con i casi che sono si in decrescita, ma ancora presenti su tutto il territorio. Molte sono le località che hanno deciso di non festeggiare, oppure di fare a meno di alcuni eventi che erano tradizionali fino a qualche anno fa. Pensiamo ad esempio al famoso volo dell’Angelo di Venezia, che per quest’anno non potrà decollare. Mentre altre località, come Putignano o Acireale, hanno addirittura deciso di posticiparlo in estate, pur di non rinunciare alla tradizione, sebbene, poi, non abbiano ancora fissato una data. Lecitamente, in molti sono gli studenti che si stanno chiedendo se ci saranno o meno le vacanze di carnevale. Vediamo insieme cosa potrebbe accadere regione per regione.

Leggi anche: Carnevale al Centro Commerciale Sedici Pini: allegria in tutta sicurezza, mascherine e giostre gratis per tutti i bambini

Vacanze di Carnevale regione per regione

Abruzzo: in base dall’Ordinanza numero 47 del 31 dicembre 2021 emanata dal Presidente della Regione a Carnevale le attività didattiche saranno regolari e non ci sarà alcuna sospensione.

Basilicata: gettando uno sguardo sul calendario scolastico 2021-2022 non compare alcun giorno di interruzione per la festa.

Campania: facendo un giro sul sito della Regione, si legge che i giorni di sospensione delle attività didattiche saranno, in particolare, il 28 ed il 1° marzo per questo Carnevale 2022.

Emilia Romagna: nessun giorno di festa che figuri sul calendario scolastico.

Liguria: nessuna sospensione segnalata dalle autorità regionali dai calendari di scuola.

Lombardia: le lezioni saranno sospese 28 febbraio-1 marzo (rito romano) e 4-5 marzo (rito ambrosiano).

Marche: nessuna data di sospensione emanata dalla regione o dalle scuole.

Molise: qui, le lezioni saranno sospese il 2 marzo (mercoledì delle Ceneri).

Piemonte: sospensione delle lezioni per Carnevale da sabato 26 febbraio a martedì 1 marzo.

Leggi anche: Carnevale 2022, quando è martedì grasso: data, storia e quando si festeggia

Il calendario scolastico per Carnevale

Puglia: nessuna interruzione da segnalare per questa regione al momento.

Sardegna: interruzione delle lezioni solamente per la giornata del 1 marzo.

Sicilia: niente stop per le scuole in questa regione.

Toscana: il calendario scolastico non segnala alcuna interruzione delle lezioni per Carnevale 2022.

Veneto: lezioni sospese dal 28 febbraio 2022 al 2 marzo 2022.

Umbria: nessuna data di sospensione lezioni per la regione

Alto Adige: stop alle lezioni per Carnevale dal 26 febbraio al 6 marzo.

Valle d’Aosta: nessuna data da segnale per lo stop delle lezioni a Carnevale 2022.