Vaccino Novavax a Roma e nel Lazio: quando arriva, come prenotarsi e dove farlo

Vaccino Novavax: manca poco all’inizio delle somministrazioni. Ancora poco meno di un mese e partiranno le prime somministrazioni del nuovo vaccino contro il Covid-19. La distribuzione inizierà il 15 febbraio e ha toccato 15 HUB nella regione. Ricordiamo che il Novavax è stato autorizzato dall’Ema in Europa e dall’Aifa in Italia. Questo nuovo vaccino sarà effettuato a tutti coloro che effettuano una prima somministrazione. Questa scelta è stata fatta con la speranza di convincere i no vax che in precedenza si erano rifiutati in quanto non convinti da Pfizer e Moderna, vaccini a mRNA, ma neppure da Astrazeneca e Johnson&Johnson, vaccini vettoriali. Il Novavax, infatti, contiene una subunità di proteine ricombinanti che potrebbero essere l’alternativa che convincerà anche i più restii.

Vaccino Novavax: prossimamente in arrivo

Ancora non è stato ultimato il piano vaccinale del Novavax, ma manca poco, almeno questo è quanto riporta l’assessorato alla Sanità del Lazio. come riporta Messaggero, il nuovo vaccino è stato già distribuito in 15 HUB regionali, e la metà saranno inaugurati il 15 febbraio. Uno è anche a Roma, nello specifico nell’HUB voluto dall’Acea.