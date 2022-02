Vasta operazione anti droga, blitz all’alba del Commissariato di Polizia Anzio e Nettuno

E’ in queste ore che è in corso una vasta operazione messa in atto dal Commissariato di polizia di Anzio e Nettuno. Il tutto è iniziato nelle prime ore di questa mattina. Sono molte le volanti che, dall’alba, si sono mosse sul territorio. Al momento sul blitz vige il massimo riserbo e non trapela alcuna informazione su quanto in atto. Ulteriori dettagli sono attesi pertanto nelle prossime ore.

Seguono aggiornamenti

