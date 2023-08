3 Cascate nel cuore di questa regione, qui l’aria è freschissima: dove ci troviamo

3 cascate proprio nel centro di questa splendida regione, dove l’aria è fresca e soprattutto pura. Ma dove ci troviamo? Scopriamo insieme questo posto incantato.

Sicuramente il caldo che abbiamo vissuto in queste ultime settimane, ci ha pensato più di una volta di andare a trovare un pò di sollievo in qualche area fresca.

Non parliamo di posti al chiuso, rinfrescati da un climatizzatore, ma di una area naturale, meravigliosa e immersa completamente nella natura. Ma dove si trova questo posto?

3 cascate nel cuore di questa splendida regione

Il caldo torrido della città ti ha fatto davvero penare e avresti preferito essere in un posto fresco, immerso nella natura, evitando in questo modo condizionatori e ventilatori? Purtroppo le temperature di queste settimane hanno realmente portato tutti all’esasperazione visto che si sono raggiunte temperature veramente da record. In alcune città, tra cui Roma si sono sfiorati i 50°C.

Le spiagge sono state letteralmente invase da turisti e cittadini che sono scappati dalle città. Prese d’assalto anche le piscine. C’è chi invece ha preferito rifugiarsi nella natura e andare in montagna. Tuttavia, mentre per il mare questo può essere più facilmente raggiungibile a tutti, per la montagna è più complicato.

Sapete che però nel centro di una regione nello specifico, ci sono ben 3 cascate? La regione in questione è il Lazio e queste 3 cascate naturali sono considerate le più belle della regione. Si trovano proprio vicino Roma, completamente immerse nella natura, dove è possibile trovare un pò di refrigerio. Sono 3 cascate davvero bellissime, dove le temperature sono molto basse ed è possibile non soltanto godersi un pò di fresco, ma anche ammirare la bellezza dei paesaggi.

3 Cascate, ecco la prima quella di Castel Giuliano

Cascate di Castel Giuliano è la prima, e si trova tra Viterbo e la Tuscia Romana, e più nello specifico a Castel Giuliano. Qui la natura ha davvero regalato tanto.

C’è un percorso molto bello, che porta direttamente a torrenti e fiumi. Questi attraversano anche un bosco e regala di certo una vista mozzafiato. Queste cascate di Castel Giuliano ad un certo punto presentano delle diramazioni che formano altre cascate, ovviamente di piccole dimensioni e che vanno a finire nel centro del bosco.

Per raggiungere queste cascate bisogna semplicemente fare una passeggiata molto semplice e ammirare nel frattempo la bellezza del posto. Il sentiero inizia proprio dal borgo etrusco-romano di Castel Giuliano poco distante da Bracciano.

La difficoltà è media, si trovano ruscelli e torrenti davvero strepitosi che portano ad una delle cascate più belle. Questa è quella chiamata Cascata Superiore, ed è molto alta.

Questa si getta in un laghetto che si trova proprio sotto. Sempre nella stessa zona ci sono poi altre Cascate, tra cui quella dell’Ospedaletto, la Cascata Inferiore, quella del Moro e dell’Arenile. Il percorso arriva poi alla città di Cerveteri ed è lungo all’incirca 10 km.

Lago di San Benedetto

Lago di San Benedetto, a Subiaco, a pochi km da Roma è uno dei luoghi più belli del Lazio. Non è tanto frequentato dai turisti, nonostante sia davvero paesaggisticamente bellissimo.

Nel lago si creano come delle piccole cascate, grazie al Fiume Aniene che si riversa proprio nelle sue acque. C’è chi, proprio per la sua bellezza, lo chiama I Caraibi di Roma. Sul territorio sono presenti rocce calcaree. Le cascate si trovano sotto il Monastero Benedettino di Subiaco.

Cascate di Monte Gelato

Infine, tra le tre cascate ci sono quelle di Monte Gelato, a Mozzano Romano. Ci troviamo nel parco Valle del Treja, un luogo storico che risale all’epoca preistorica.

Proprio all’interno si trova una torre medievale ed anche un vecchio mulino azionato proprio dall’acqua, come quelli di un tempo. Il fiume crea della cascate bellissime che sono anche abbastanza famose in tutta la regione e non solo.

Queste cascate sono diventate negli anni anche set cinematografico di tanti film e video italiani. I turisti provengono da ogni parte d’Italia per visitare questo posto incantato e non soltanto in estate, che ovviamente è la regione ideale per rinfrescarsi.