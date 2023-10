9 posti dove fare una passeggiata a cavallo vicino Roma

Dove andare per una passeggiata a cavallo vicino Roma? Ci occupiamo oggi di una mini-guida per chi vuole dedicarsi all’equitazione, che sia per iniziare o dedicarsi a questo sport, oppure anche solo per qualche ora di relax. Ecco allora dove andare nei dintorni della Capitale.

La passeggiata a cavallo è una delle attività che spesso ritroviamo negli agriturismi, soprattutto come attività speciale offerte ai clienti, nelle zone di campagna, oppure in montagna. Spesso si tratta di escursioni nei boschi, lungo i fiumi o in radure dove immergersi totalmente nel verde. Eppure, anche chi vive in città, in questo caso a Roma, può disporre di un’ampia possibilità di scelta anche senza allontanarsi troppo. L’ideale, insomma, per rigenerarsi dal caos della città nella classica gita del fine settimana o, perché no, per un pomeriggio ‘alternativo’.

Nove maneggi vicino a Roma: dove sono

Anche in questo mese di ottobre, dove le temperature, almeno per il momento, restano più che gradevoli a Roma e provincia l’idea di una bella passeggiata a cavallo può sicuramente stuzzicare la nostra fantasia. Già ma dove andare? Come detto l’equitazione si presta a molteplici scopi: un momento romantico con il proprio partner, un’attività di famiglia coinvolgendo magari anche i più piccoli, un’escursione alla scoperta della natura.

Vediamo alcuni maneggi nei dintorni di Roma. Partiamo dal Circolo Ippico Acquasanta (da cui è tratta la foto in alto) che si trova in Via Vallericcia al civico 9 nel quartiere Appio. Qui è possibile trovare campi scuola, campi con ostacoli e spazi dedicati ai bambini; tra le attività segnalate la possibilità di passeggiate a cavallo o in carrozza fino ad arrivare alle lezioni per i bimbi con i pony. Spostandoci verso il litorale di Ostia segnaliamo l’ASD Centro Ippico Carrozze e Carezze, immerso nel verde e con tutte le attività tipiche di un maneggio. In più la possibilità di visite guidate alla mini fattoria degli animali.

A due passi dalla Colombo, sempre nella zona del X Municipio, c’è il Centro Equestre La Pineta a Cavallo ASD. A Fiumicino invece è presente il Renegade’S Gold Ranch che offre passeggiate a cavallo adatte, un po’ come tutti i centri ippici del resto, anche ai principianti. Tornando a Roma, sul lungotevere degli inventori – a ridosso di Ponte Marconi – c’è il Riding Club River Ranch, che organizza uscite costeggiando la sponda destra del fiume Tevere. E ancora. Nella zona della Laurentina, alla Selcetta, si trova il Circolo Ippico La Perna mentre vicino al Parco della Caffarella c’è il Riding Ancient Rome – Antica Torre. Altre possibilità sono offerte anche dalle ville e dai parchi della Capitale, a partire da Villa Borghese, vicino al Cinema dei Piccoli, fino ad arrivare a Villa Glori.

Passeggiata a cavallo a Roma, gli altri centri ippici

Per completare il nostro elenco, considerando che abbiamo trovato più di nove maneggi nell’area della Capitale e nelle sue vicinanze, citiamo ad esempio ancora il centro ippico La Collina Storta, a Castel di Guido, il Be Wild, in Via di Castel Fusano, il circolo ippico Melazza Ranch (Cesano), l’Equestrian Italy, nuovamente all’Appio Pignatelli. Spostandoci a Pomezia e Ardea, a pochi km da Roma, anche in questo caso le possibilità non mancano: troviamo il PSN Horse Ranch, il Centro Ippico Monte d’oro, il Circolo Ippico La Torre, il circolo ippico il Destriero. Ovviamente, considerando che le informazioni e i contatti potrebbero cambiare vi invitiamo sempre a contattare le strutture citate – o a visitare i loro canali ufficiali – al fine di organizzare al meglio la vostra passeggiata a cavallo. Tenete presente, infine, che alcune strutture potrebbero osservare orari di apertura e chiusura in base anche al periodo dell’anno pertanto vale sempre la pena di controllare prima di recarsi effettivamente sul posto.