Come mai alcuni turisti bevono il cappuccino dopo i pasti?

Vi è mai capitato di vedere turisti in Italia bere cappuccino dopo i pasti? A noi molto spesso e ci chiediamo il perché.

Peter Brunel e Piero Armenti, a tal proposito, hanno deciso di raccontare al pubblico per quale motivo tedeschi ed americani continuano a consumare il cappuccino, che noi italiani beviamo a colazione, durante o dopo i pasti… e la risposta potrebbe stupire!

Turisti bevono cappuccino dopo i pasti, il perché di questa bizzarra abitudine

Per coloro i quali frequentano città d’arte oppure luoghi amati da turisti stranieri, sarà ormai abitudine osservare i tavolini dei bar e i ristoranti pieni di americani o tedeschi con tazze di cappuccino di fianco ai piatti di pasta. Oramai non è più raro trovare la coppia di turno, a pranzo o cena, che consuma cappuccino durante i pasti. A noi italiani questa scena fa venire brividi d’orrore lungo la schiena in quanto consideriamo questa bevanda rigorosamente da colazione.

In seguito ad una prolungata crisi di turismo straniero, insieme all’inflazione che impenna e il desiderio dei vari ristoratori di riprendere il passo per recuperare quanto perso, ci troviamo in una posizione in cui è impossibile rimproverare questi viaggiatori e dirgli che ‘no, non funziona così!‘. Per cui ci siamo rivolti a chi lavora proprio tutti i giorni a contatto con gli stranieri e gli abbiamo chiesto per quale motivo questi ultimi decidono di abbinare il cappuccino caldo ad un piatto salato qualsiasi.

Ultimamente sta spopolando sul web la notizia di un cameriere, in quel di Milano, che ha deciso di tardare di proposito una consegna di cappuccino presso un tavolo con dei turiste che avevano ordinato insieme alla bevanda la pasta. Quest’ultima era già arrivata in tavola, il cappuccino no. La turista statunitense si trovava insieme a Nadia Caterina Munno, amica ed influencer che sui social ha un profilo Instagram chiamato PastaQueen. Le due giovani donne avevano ordinato il cappuccino insieme ad un semplice piatto di pasta.

Cappuccino a pranzo, ecco la risposta degli americani

Un Content Creator conosciuto grazie al suo profilo Instagram dal nome ‘Il mio viaggio a New York’, ci ha parlato di questa inusuale abitudine degli stranieri, ovvero Piero Armenti. Spiega che gli americani che consumano cappuccino durante o dopo il pranzo sono in realtà molto pochi. Solitamente bevono birra, vino oppure altre bevande. Piero racconta che spesso gli americani ribaltano questa domanda e chiedono proprio perché noi italiani siamo tanto fissati con quest’idea di bere cappuccino solo a colazione e non durante i pasti oppure dopo mezzogiorno.

Infine sono loro a ridicolizzare la nostra rigida abitudine per il fatto che non accettiamo che qualcuno possa decidere di bere la bevanda dopo mezzogiorno. Gli stranieri continuano ribattendo sul fatto che se hanno voglia di bere un cappuccino alle cinque, prendono il cappuccino alle cinque. Molto semplicemente considerano questa bevanda come tale e non come prodotto da colazione, per cui credono che ognuno possa fare tranquillamente ciò che gli pare.