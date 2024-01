Dove mangiare a Testaccio, i migliori indirizzi del popolare quartiere di Roma

Testaccio è uno dei rioni iconici di Roma. Qui, ancora oggi, si respira la vera anima della Capitale, quella d’un tempo. Un quartiere tutto da scoprire.

Cultura, arte, e buon cibo. La Città Eterna attira ogni anno milioni di turisti e viaggiatori che restano stregati dalle bellezze – uniche – che questa città sa offrire. Purtroppo però, se si hanno pochi giorni a disposizione, è difficile andare oltre i luoghi da copertina, quelli (giustamente) a cui non si può proprio dire di no.

Se invece si ha la possibilità di tornare e godersi con più tranquillità i luoghi magari anche quelli più nascosti di Roma, il consiglio è di mettere nel proprio itinerario sicuramente la zona di Testaccio. Si tratta infatti di uno di quei quadranti popolari (nel senso migliore del termine) dove riscoprire la Roma di una volta, perdendosi tra le sue vie e nei suoi scorci straordinari. Mettendoci in mezzo – chiaramente – una sosta per mangiare.

L’anima vera di Roma? E’ a Testaccio

Di questo rione ci siamo occupati spesso nelle nostre rubriche sui luoghi da vedere a Roma (a proposito: avete letto il nostro servizio sui musei (poco conosciuti) da scoprire nella Capitale?) sia per una mini-vacanza che per una gita anche di un solo giorno. Dalle origini del suo nome, alle tappe irrinunciabili.

In particolare Piazza Testaccio e la sua fontana delle anfore al centro del rione. E ancora. Il Monte testaccio, il mattatoio, il mercato fino ad arrivare al cimitero acattolico, dove è sepolto lo scrittore Andrea Camilleri. Ma in particolare la zona è da vivere nel senso pieno del termine, ovvero concedendosi un momento per perdersi – magari senza una meta precisa – tra le sue vie.

Dove mangiare a Testaccio: la guida

Ma, si sa, non esiste gita senza un buon posto dove mangiare. Qui nel rione potrete gustare tutti i piatti tipici di Roma, dalla carbonara, alla pajata, passando per la trippa; e poi: cacio e pepe, amatriciana e chi più ne ha più ne metta. Se invece preferite concedervi una pausa pranzo o cena al di fuori della romanità, Testaccio offre comunque punti ristoro ispirati alla cucina straniera, sushi compreso. Ma quali sono gli indirizzi migliori? A questo proposito ecco la guida sulla zona secondo la guida del Gambero Rosso.

Questi alcuni dei locali da non perdere: