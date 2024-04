Dove mangiare all’Eur a Roma? I migliori indirizzi secondo Gambero Rosso

L’EUR è senza dubbio uno dei quartieri più moderni di Roma. Ben collegato, dotato di servizi, la zona è molto gettonata sia nel mercato degli affitti che in quello per l’acquisto delle case. Qui sorgono inoltre diversi punti attrattivi, su tutti il Palasport e il bellissimo laghetto. Che dire però del mangiare? In questa guida passiamo in rassegna le migliori attività della zona.

Chi non ha mai fatto una passeggiata rilassante attorno al laghetto dell’Eur? Oppure assistito ad un concerto o ad una partita al palazzetto dello sport? E poi la “nuvola” oppure il planetario. Per non parlare delle fiere e delle manifestazioni organizzate al Palazzo dei Congressi. Insomma, questa zona della Capitale è senza dubbio tra le più ricercate sotto molteplici punti di vista anche se la sua fama di “Roma di serie B” – come se non fosse cioè parte integrante della Città Eterna – ancora la perseguita.

Ma il fermento che gira attorno a quest’area è comunque oggettivo. Ciò di cui si parla poco è però il capitolo ristoranti, nel senso che l’EUR non spicca di certo in cima alle ricerche in tema di cibo. Tuttavia, per avere un quadro completo di una zona, specie se si parla di Roma, è impossibile non menzionare i migliori ristoranti dove andare a mangiare. E anche qui all’EUR comunque le possibilità non mancano.

Dove mangiare all’Eur: la guida completa del Gambero Rosso

Insomma, non c’è itinerario che si rispetti senza una guida completa dei ristoranti e dei migliori locali in cui pranzare, cenare o magari fare soltanto un aperitivo. Il modo migliore per evitare brutte sorprese ritrovandosi magari a dover scegliere in fretta e furia all’ultimo istante. Del resto si sa la fretta, ma anche la fame, è cattiva consigliera.

Quale modo migliore dunque di ricercare gli indirizzi migliori all’Eur se non quello di affidarsi a coloro che sono tra i massimi esperti nel settore? Per questo abbiamo deciso di “scomodare” la guida del Gambero Rosso che recentemente ha passato in rassegna proprio le migliori attività eno-gastronomiche della zona.

Dove mangiare la pizza all’EUR e nei dintorni

Impossibile non partire dalla pizza, che sia per un trancio “al volo” a pranzo, o per una cena più calma e rilassante la sera. Ebbene, qui il Gambero Rosso ci dà qualche spunto utile:

Cegè – Viale dell’Aeronautica, 125

Lievito Francesco Arnesano – Viale Europa, 339

Addore – Via Maputo, 2 (apertura entro fine aprile)

San Biagio Pizza & Bolle – Viale Europa 15

TAC – Thin & Crunchy (Mostacciano)

Trecastelli – Pinseria

Pizza Nader – Pizza alla pala e kabab – (Roma 70)

I migliori panini all’EUR secondo il Gambero Rosso

Molto in voga negli ultimi tempi, hamburgherie e locali e paninoteche la fanno da padrone anche all’Eur. Secondo il Gambero Rosso ce ne sono alcuni imperdibili:

Panì – Viale America 12

O’bredy – Viale Beethoven 43,45

AO! Street Food Market Lab – (Montagnola)

Bar, cocktail, aperitivi e pausa dolce-caffé

La nostra guida non poteva essere completa senza passare in rassegna la colazione ma anche il pre/post cena, ovvero l’aperitivo, o le indicazioni per chi è in cerca di un momento “dolce”, che sia per un gelato o per un dessert al cucchiaio. Ecco allora dove andare all’EUR: