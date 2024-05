Dove andare e cosa fare in estate nel Lazio? In questa località di montagna, a meno di due ore da Roma, è stato annunciato un programma fittissimo di appuntamenti per i prossimi mesi. Dallo sport, per tutte le età e difficoltà, al divertimento, fino alle attività all’aria aperta immersi nella natura. Scopriamo insieme tutti i particolari.

L’estate è ormai alle porte e sono in tanti a ricerca un’alternativa a spiagge e mare. Chi non ama particolarmente il caldo – e soprattutto l’affollamento sul litorale specie nel weekend – ed è alla ricerca di un luogo dove prendersi comunque una pausa dall’afa cittadina, questa località fa allora è da non perdere.

Il Lazio del resto offre davvero tantissime possibilità in questo senso: oggi vi portiamo nella meravigliosa cornice dei Monti Simbruini dove per l’estate sono in serbo tantissimi appuntamenti assolutamente da non perdere.

Cosa fare in montagna in estate nel Lazio: Campo Staffi è la meta ideale

Ci troviamo a Campo Staffi, nel Comune di Filettino, proprio al confine con l’Abruzzo. Ma la posizione geografica non deve ingannare: la zona è molto vicino da Roma, considerando che si può arrivare da queste parti in meno di due ore. Insomma, l’ideale per chi è alla ricerca di una meta per la classica gita fuori porta. Questa zona, del resto, è molto conosciuta per il turismo invernale, sebbene quest’anno le difficoltà burocratiche per l’apertura degli impianti prima, e il meteo poi (praticamente la neve non c’è stata quasi mai), abbiano compromesso di fatto la stagione.

D’estate però è comunque tutta un’altra storia. La montagna arriva a sfiorare i 2.000 metri d’altitudine ed è facilmente raggiungibile in auto. Clima fresco e aria pulita sono pertanto assicurate. Ad ogni modo dopo aver lasciato la macchina – si può parcheggiare senza problemi lungo la strada – ci si può addentrare nel bellissimo bosco, luogo ideale per un pic-nic. Sul posto, in termini di servizi, sono presenti un bar (che dovrebbe riaprire anche per l’estate) e il rifugio Viperella.

Rifugio Viperella: pubblicato il programma estivo 2024, tutti gli eventi

A questo proposito abbiamo intervistato Luana Testa, vice presidente dell’Asd Rifugio Viperella nonché guida del Parco Regionale dei Monti Simbruini ed AIGAE.

Luana quali saranno le attività 2024 organizzate dal rifugio?

“L’asd Rifugio Viperella da anni promuove il territorio di Filettino con tante attività sportive organizzate per tutto l’anno. Anche per il 2024 il nostro programma estivo sarà pieno di attività da praticare in montagna (clicca qui per l’elenco completo o altrimenti visita la pagina Facebook del Rifugio). Abbiamo tolto qualche attività e aggiunto diverse novità, alcune delle quali attendevano da tempo ma che per mancanza di fondi non eravamo mai riusciti a realizzare”.

Qualche esempio?

“Sicuramente in primis le E-BIKE, ovvero le bici elettriche. Finalmente adesso possiamo organizzare uscite immersi nella natura sia di mattina che di pomeriggio, ma soprattutto al tramonto. Altra novità saranno le discese con le Fat Bike: si tratta di MTB con ruote larghe, per le quali abbiamo studiato un percorso lungo circa 15 km. La partenza sarà in vetta, dal Rifugio, a quota 1.806 mt, e arriveremo fino alla piazza di Filettino a quota 1.000 mt, nella faggeta più grande d’Europa sui Monti Simbruini”.

Cosa può dirci del resto del programma?

“Ci saranno ovviamente le consuete attività come l’arrampicata su roccia alla falesia di Campo Staffi (la più alta di quota del Lazio con i suoi 1846mt), quindi le escursioni, le passeggiate con la poiana, le camminate con il nordic walking e lo yoga. E ancora, le discese adrenaliniche con il drift trike (un triciclo che “derapa” tutto in contro sterzo). Insomma, crediamo di aver accontentato un po’ tutti”.

Due eventi gratuiti a Campo Staffi per l’estate 2024

Sappiamo che ci saranno anche due eventi gratuiti…

“Sì esattamente. Si tratta di due eventi importantissimi e totalmente gratuiti come ha detto lei. Il primo avrà luogo tra il 15 e il 16 Giugno in concomitanza con l’Inaugurazione della stagione di arrampicata su roccia alla Falesia di Campo Staffi. Il secondo invece sarà in occasione della Festa della Montagna, in questo caso nelle giornate del 20 e 21 Luglio con un programma fitto di attività sempre gratuite. In chiusura voglio rivolgere un ringraziamento a tutti i soci volontari che ci aiutano, le varie associazioni che collaborano con noi e alla Proloco intercomunale di Altipiani di Arcinazzo“.