Lazio, quali soni i migliori ristoranti vista mare? I miglior indirizzi secondo questa classifica

Mangiare affacciati sul mare, terrazze incantevoli e location da sogno. Buon cibo, vino di qualità, e un panorama mozzafiato: in questa guida vi portiamo alla scoperta dei migliori indirizzi della Regione Lazio. La guida completa.

Itinerari del gusto, il Lazio offre innumerevoli spunti per gli amanti della buona tavola. Dall’entroterra, basti pensare ad esempio ai Castelli, al mare, passando per le località lacustri. Insomma, chi è in cerca di un buon piatto – da abbinare magari ad un calice di altrettanta qualità – ha solo l’imbarazzo della scelta. Chi ci segue da tempo sa che nelle nostre rubriche di viaggi & news spesso ci siamo occupati di suggerirvi i migliori ristoranti in cui andare a mangiare, e non solo della Capitale: ebbene, oggi vi portiamo alla scoperta dei locali assolutamente da non perdere sulla costa.

Dove mangiare direttamente sul mare nel Lazio: gli indirizzi irrinunciabili vicino Roma

Parlando di mare nel Lazio subito vengono in mente alcune località rinomate e famose in tutta Italia: il Circeo, Sperlonga, ma anche Santa Marinella, Fregene, Ostia, Sabaudia e Anzio, per non parlare delle isole, Ponza in testa. Qui mare cristallino e spiagge da favola di certo non mancano, così come ristoranti d’eccellenza in grado di richiamare anche la clientela più esclusiva.

Quali sono però i locali a cui, almeno una volta, non si può proprio dire di no? Per conoscerli abbiamo preso la classifica stilata da Puntarella Rossa, uno dei portali di riferimento quando si parla di gusto e ristorazione. Con una particolarità: la guida prende in considerazione soltanto i locali situati “fisicamente in riva al mare” e non quelli che, pur trovandosi sul litorale (e ce ne sono davvero tanti e altrettanto rinomati) offrono una posizione più interna. In pratica qui mangerete davvero tra le onde. O quasi.

Santa Marinella

I primi tre indirizzi si trovano sul litorale romano nel versante nord. Ci troviamo nel Comune di Santa Marinella: qui, secondo il sito specializzato, ci sono almeno tre indirizzi da mettere in agenda. Il primo è quello del Molo 21, situato sul lungomare Guglielmo Marconi 21. Qui troverete cucina italiana rivisitata in chiave fusion moderna grazie ai piatti sublimi dello chef Kevin Murphy.

A seguire c’è il Trabucco, sempre sul medesimo lungomare qualche civico più in là (lo troverete al 123, ndr): cucina di mare e pescato locale la fanno da padrone in questo ristorante. Terzo punto da annotare: siamo a Santa Severa, dove sorge il famoso Castello, che in realtà fa parte sempre del Comune di Santa Marinella. Il ristorante si chiama L’isola del Pescatore (nella seconda foto dall’alto uno dei piatti che si possono mangiare), locale balzato alle cronache negli ultimi anni per essere uno dei preferiti niente meno che di Francesco Totti. Segnatevi l’indirizzo: Via Cartagine 1.

Fregene

Scendendo verso sud ci spostiamo a Fregene: qui si trova l’omonima Baia, intesa non in senso geografico ma come nome del ristorante inserito nella guida. Si trova in Via Silvi Marina, 1 e qui si possono gustare piatti di pesce in un perfetto mix tra sapori moderni e classici. Fritture ma anche i primi – come la carbonara di mare – ampliano un menù che ha il motto di “Pesce, mare e cortesia”, firmato dal patron Benny Gili e dal suo team. Sempre a Fregene, una delle mete privilegiate dai romani, c’è poi anche La Scialuppa (Via Silvi Marina 69) che d’estate diventa al contempo stabilimento balneare. Tradizione, territorio, pescato locale e fresco – con la possibilità di mangiare anche sotto ombrelloni di paglia – rappresentano i punti forti del locale.

Ostia e Torvaianica

Il nostro viaggio si conclude a Roma sud con le zone di Ostia, il “vero” mare di Roma, e Torvaianica, qualche km più in giù. Il primo indirizzo è quello della Vecchia Pineta (nella foto in evidenza in alto), situato in Piazzale Dell’Aquilone: la sua terrazza offre infatti una bellissima visuale a 360° sul mare, l’ideale dove trascorrere qualche momento di relax dopo una giornata al mare. Si chiude con 266 La Barraca, arrivando a Torvaianica: buona cucina, spiaggia e materie prime ricercate sono i punti di forza segnalati da Puntarella Rossa. Carta e penna allora per quest’ultimo indirizzo: Lungomare delle Meduse 266.