Qual è il ristorante preferito da Francesco Totti? Pesce fresco e si affaccia sul mare

Francesco Totti è uno dei personaggi del momento. Nonostante abbia smesso da tempo con il calcio giocato, quando faceva parlare di sé per le sue magie in campo, adesso si prende quasi tutte le copertine del gossip, per via della querelle con Ilary Blasi. In questo articolo scopriremo allora qualche curiosità in più sul “pupone”. Qual è infatti il suo ristorante preferito?

Totti e Roma, Roma e Totti, un binomio che resterà indelebilmente impresso nella storia. Capitano per antonomasia dei giallorossi, la sua figura nel tempo è stata letteralmente ‘mitizzata’ all’ombra del Colosseo. Con i suoi gol, con la sua classe cristallina, ha fatto sognare ed emozionare intere generazioni. E anche oggi che non indossa più magliette e pantaloncini, se non per svago, basta pronunciare il suo nome per riempire intere pagine di giornali (basti pensare a tutto quello che sta accadendo con Ilary). Per questo ogni qualvolta si parla di lui vale sempre la pena approfondire la situazione: come per quanto riguarda i suoi ristoranti e locali preferiti.

Francesco Totti e i suoi luoghi preferiti nel Lazio: da Sabaudia ad Anzio

Del resto l’attaccamento del “pupone” alla sua città è davvero viscerale. Ma anche oltre il GRA, l’ex capitano giallorosso ha dimostrato di essere legato in particolar modo ad alcuni territori, specie sul litorale. E’ qui che, ormai da anni, Totti si reca in cerca di relax e buon cibo. E’ il caso questo delle spiagge di Sabaudia, dove il fantasista trascorre abitualmente parte delle sue vacanze estive. Più volte infatti è stato immortalato da queste parti e, c’è da dire, difficilmente si è sottratto agli incontri con i fan.

C’è poi anche Anzio, in provincia di Roma, qualche km più a nord seguendo la costa laziale. Negli anni più di una volta il pupone è stato ‘beccato’ ad esempio in una delle storiche attività del Comune neroniano, ovvero Romolo al Porto. Ricordiamo infatti che Totti prima di diventare…Totti è cresciuto sul litorale romano: come per la sua adolescenza – cosa che non tutti sanno – quando l’ex capitano della Roma veniva a giocare a pallone a Torvaianica al Centro Elisabetta (che oggi non esiste più, ndr).

Totti a cena a Santa Severa: questo il suo ristorante preferito sul mare nel Lazio

Sabaudia, Anzio, Torvaianica, tutti luoghi che, seppur per motivi differenti, legano dunque Totti al territorio del Lazio. C’è da dire che però non sono gli unici. Si perché pare proprio che il pupone gradisca particolarmente anche il versante nord della costa, specie per quanto riguarda la zona di Santa Marinella e Santa Severa (che ne è una frazione). Anche in questo caso più volte l’ex asso della Roma è stato fotografato ad esempio all’Isola del Pescatore. E come lui tanti altri VIP.

Si tratta di un rinomato ristorante di pesce gestito da Fabrizio Quartieri che affaccia proprio sul mare: qui, in più di un’occasione, il pupone si è recato a mangiare, anche per alcune ricorrenze particolari (come ad esempio per il compleanno del figlio) ma soprattutto con l’ex moglie Ilary Blasi. Questo era infatti considerato da tutti il luogo simbolo del loro amore mentre non corrisponderebbe al vero la notizia di un incontro tra Totti e Noemi Bocchi avvenuto proprio in questo ristorante. Che resta però, senza timori di smentita, probabilmente il locale preferito di Totti nel Lazio.