“Francè, sono un tuo grande fan”. Ragazzo ferma Totti a Sabaudia e gli fa autografare il tatuaggio con la sua foto

Storie di calcio e romanticismo, come quello avvenuto quest’oggi a Sabaudia con Francesco Totti. L’ex capitano della Roma, impegnato nella città di mare per uno spot pubblicitario, all’improvviso è stato fermato da un giovane, che gli ha chiesto di autografargli il tatuaggio sulla gamba che rappresentava proprio l’ex giocatore con la maglia giallorossa. Il Pupone ovviamente non si è tirato indietro, ammirando il disegno con il suo volto sulla coscia del giovane.

Totti firma un ragazzo con tatuato il suo volto a Sabaudia

“Capità, grazie di esistere”. Devono essere state queste le frase intercorse a Totti durante questa bellissima scena, con un piccolo gesto che ha reso felice un giovane ragazzo che vive nella località balneare. Prima ha chiesto gentilmente al Capitano un autografo, poi gli ha mostrato come il suo volto lo portasse sempre con sé. Storie di calcio, che possono comprendere solo quei tifosi cui è stata data la fortuna di seguire delle bandiere nella propria squadra: Totti alla Roma, Diego Armando Maradona al Napoli, Alessandro Del Piero alla Juventus o Paolo Maldini al Milan.

Il ragazzo si è tatuato anche l’autografo di Francesco Totti

Quell’autografo, che nel cuore di quel giovane rimarrà impresso per l’eternità, il giovane ha voluto conservarlo per sempre anche a livello visivo. Ecco quindi che una volta salutato Francesco Totti, il suo idolo calcistico indiscusso, ha deciso di tatuarsi anche l’autografo del Capitano. Si è quindi precipitato dal proprio tatuatore di fiducia, che forse sapendo del famoso “autografo del Pupone” e anche lui probabilmente romanista sfegatato, ha spostato tutti gli appuntamenti programmati per tatuare la firma sulla gamba del ragazzo. Da ora, quindi, non solo il volto stilizzato nel numero “10” di Francesco Totti, ma anche l’autografo del più grande giocatore che Roma e l’Italia abbia mai visto. Un dato dimostrato dall’immenso amore che i tifosi gli riservano ancora oggi, nonostante sia da diversi anni ritirato.