Tutto pronto per la stagione estiva nel Lazio. Come sempre ogni anno c’è attesa per conoscere gli orari e le date di apertura di alcune aree che solitamente restano chiuse nel resto dell’anno. Ne è un esempio questa incantevole zona situata sul litorale romano: scopriamo insieme le date e gli orari 2024.

Siamo ormai alle porte dell’estate e, nonostante qualche strascico del maltempo, la bella stagione si prepara a prendersi la scena. Nel Lazio il turismo balneare rappresenta uno dei punti di forza dell’economia Regionale considerando le tante località balneari di forte richiamo: dalla costa a nord di Roma, famosa per la movida, scendendo verso sud verso le incantevoli località della provincia di Latina, da Sabaudia fino a Sperlonga, passando per il Circeo (ma anche Formia, Terracina, Gaeta, insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta).

A completare l’offerta ci sono però anche altri luoghi di interesse, vere e proprie oasi naturali che si cerca a tutti i costi di preservare. Anche tenendole interdette e limitandone gli accessi durante l’anno.

Riapre Torre Astura: date e orari 2024

E’ questo il caso della bellissima Torre Astura, in provincia di Roma, nel territorio comunale di Nettuno. Ogni anno questa meravigliosa oasi naturale – ricompresa in un’area Militare – viene preclusa ai visitatori per la maggior parte dell’anno, salvo poi riaprire proprio per l’estate. L’accesso, tuttavia, è regolamentato da regole ben precise per evitare il deturpamento dell’area.

Ma cosa è stato stabilito per la stagione estiva 2024? Ebbene, secondo quanto si apprende da un documento pubblicato dal Comune – in attesa della consueta nota ufficiale che viene pubblicata ogni anno – apprendiamo che il periodo di apertura di Torre Astura per la stagione 2024 andrà da luglio ad agosto mentre a settembre ci sarà un’apertura ridotta.

Quando apre Torre Astura? Date e orari 2024

Nello specifico, sempre stando alla documentazione per ora disponibile, si parla di un’apertura che andrà dal prossimo 1 luglio 2024 (lunedì) fino al 31 agosto (sabato). Per settembre, invece, Torre Astura dovrebbe essere comunque accessibile ma soltanto nei weekend. Dunque, calendario alla mano, 4 fine settimana con ultimo giorno disponibile per l’ingresso domenica 29 settembre 2024.

Navetta e orari 2024

Date a parte si attende ora di capire quali saranno gli orari di ingresso e se, come avvenuto lo scorso anno, verrà istituita una navetta dal centro cittadino fino alla pineta a ridosso della spiaggia. Il servizio era stato molto apprezzato considerando anche l’esiguo costo del biglietto, appena un euro. Non appena disponibili pubblicheremo tutte le informazioni aggiornate in questo paragrafo.

Sezione in aggiornamento

La storia di Torre Astura

Torre Astura è situata a circa 5km a sud dalla città di Nettuno. Insieme a Tor Caldara (Anzio) rappresenta senza dubbio uno dei punti più belli di questa parte di costa laziale. In tempi medioevali questa zona ospitava un antico porto romano: nelle vicinanze affioravano i resti di un’antica peschiera dove, attorno alla fine dell’anno 1.100, la locale Famiglia dei Frangipane edificò la torre per difendere il litorale dalle incursioni dei Saraceni. Nei secoli l’area ha ospitato numerosi poeti, tra cui Gabriele D’Annunzio che la visitò nel marzo del 1897. Di Torre Astura racconta lo scrittore: