Sembra la Grecia, invece ci troviamo in questa regione italiana: panorama da urlo

Sembra la Grecia, eppure siamo in Italia. Dove si trova questo splendido borgo tutto da scoprire?

La penisola italiana è ricca di paesaggi davvero bellissimi, eppure ci sono regioni più ricche di luoghi bellissimi ed incantati che regalano dei paesaggi davvero meravigliosi.

Una delle regioni maggiormente ricche di questi paesaggi è sicuramente il Lazio. Nello specifico, oggi vogliamo parlarvi di un piccolo borgo piuttosto bello e soprattutto pulito che per i colori richiama la Grecia. Non ci troviamo però in Grecia. piuttosto in Italia e nella regione Lazio. Si tratta di un piccolo borgo davvero meraviglioso, raggiungibile da qualsiasi punto della penisola.

Sembra la Grecia ma siamo in Italia

L’Italia è un paese meraviglioso, ricco di attrazioni, di spiagge bellissime, montagne e colline. Insomma c’è un po’ di tutto, ma oggi vogliamo parlarvi nello specifico di una regione ovvero il Lazio, che presenta un piccolo borgo delle spiagge meravigliose con discese e saviole, giotti e localini che rendono il tutto piuttosto caratteristico.

Questo piccolo borgo offre tante meraviglie. Presenti anche tanti localini nei quali è possibile acquistare anche dei prodotti lunghi tipici del posto.

Il Borgo in questione si trova in provincia di Latina nella provincia di Sperlonga ed è uno dei luoghi più belli del nostro paese. Sorge su una roccia proprio nella zona finale dei Monti Aurunci.

Si affaccia sul Mar Tirreno e anche sul Golfo di Gaeta. Da una parte c’è la montagna, mentre dall’altra la spiaggia con sabbia bianca e molto sottile. Ad oggi è uno dei borghi più belli del paese ed è anche particolarmente frequentato da turisti provenienti da ogni parte d’Italia.

È conosciuto anche per la sua storia visto che in epoca romana era la sede di tante ville dove Tiberio era solito partire per le vacanze estive. In un secondo momento, poi è diventato il rifugio di Tiberio.

Sperlunga, le attrazioni della città

Un tempo Sperlunga era un paese ricco di pescatori, durante il Regno di Napoli divenne invece una zona di lavoro proprio per via della Grande presenza di turisti. È stato a partire dagli anni 50 che poi Sperlonga è diventata una delle destinazioni e mete più gettonate della Regione Lazio.

Tantissime attrattive da visitare all’interno di questa cittadina, come ad esempio la chiesa di Santa Maria di Sperlonga che risale esattamente al 1135. Nel tempo ha subito tante modifiche e ad oggi risulta essere una delle chiese più belle della Regione Lazio. Parlando sempre di Chiesa, non possiamo non citare la chiesa della Madonna Assunta in cielo risalente al 1964 e la piccola Cappella di San Rocco dal XV secolo.

Ma queste non sono le sole attrazioni da visitare. C’è anche il Palazzo Sabella, abitato un tempo da Clemente VII. C’è la Torre centrale piuttosto particolare, un tempo utilizzato come punto di avvistamento nel XVI secolo. E poi ancora la Torre Truglia del 1532, che un tempo era il sistema difensivo Torre del Bibbio

Le attrazioni sono davvero tante e non parliamo soltanto di edifici storici, ma anche di cultura e svago.

Si può passeggiare per le vie della città e visitare alcune attrazioni tra le più importanti da visitare e trascorrere una giornata in spiaggia. Impossibile non visitare il Borgo che tanto richiama i colori della Grecia.

Cosa visitare

Chi ama la storia e la cultura non può non visitare la villa e la grotta di Tiberio. Passeggiando per la città si possono ammirare tantissimi negozi tipici con piazzette e stradine caratteristica.

Ovviamente non si può non trascorrere una giornata al mare, dove ci sono tante aree attrezzate per le famiglie ed anche per ragazzi singoli turisti. La spiaggia più famosa di Sperlonga è quella vicino alla grotta di Tiberio e chiamata Spiaggia della sorgente.

L’ultima spiaggia, è invece famosa per i suoi 300 gradini che regala una visita davvero spettacolare. Quest’ultima si trova vicino a Gaeta. Ha una zona rocciosa costituita da tutta una serie di famose Grotte marine. In estate è particolarmente affollata per via delle sue bellezze.