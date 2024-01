Viaggi, “Un’autentica gemma”: questa località del Lazio nella top 10 del 2024

“Un’autentica gemma da scoprire e da esplorare in questo 2024”, questa la definizione data ad una località della costa laziale. E se state pianificando le vostre vacanze è forse il caso di farci un pensierino.

Sole, mare, buon cibo. Per tutti gli amanti delle vacanze “in spiaggia” questi sono elementi irrinunciabili ed ogni anno si passano al vaglio decine di destinazioni per scegliere la migliore per noi, quella che fa proprio al caso nostro.

Per chi sta pensando di trascorrerle in Italia, e in particolare nel Lazio, ci viene in aiuto la classifica redatta dal noto portale Visit Italy che periodicamente segnala le migliori zone alle quali dedicare un viaggio alla scoperta delle bellezze che hanno da offrire. E per il 2024 ci sono diverse, interessantissime novità.

Meravigliosa località in provincia di Latina: dove siamo

Scelta dai romani ma anche da chi vive in Campania, per non parlare chiaramente di tutti gli altri viaggiatori che ogni anno la scelgono per trascorrervi le vacanze. Che si tratti del cosiddetto turismo “mordi e fuggi”, tipico dei weekend o di particolari ponti per le festività, o di vacanze più organizzate, questa località è senza dubbio una delle ‘perle’ del Lazio.

Ma di quale posto stiamo parlando? Semplice, di Gaeta, e del suo incantevole golfo. Situata in provincia di Latina, nel Lazio meridionale, può essere considerata una delle mete più belle – e per questo tra le più gettonate – del litorale pontino. Mare e panorama mozzafiato: e adesso la località si candida ad essere protagonista anche nel 2024.

Gaeta: 10 anni di bandiera blu

Del resto, a certificarne il suo appeal, ci sono i tantissimi riconoscimenti giunti sul territorio anche lo scorso anno: dall’ambita bandiera blu, con diverse spiagge premiate, fino alla “spiga verde“, che premia le realtà territoriali che promuovono e favoriscono uno sviluppo rurale sostenibile tutelando l’ambiente. Insomma, il golfo di Gaeta rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello della Regione e della provincia di Latina. Tornando per un attimo alla prestigiosa bandiera blu, che ogni anno dal 1987 viene assegnata dalla FEE-Foun­dation for Environmental Education alle località balneari e lacustri che rispondono a tutta una serie di requisiti – pert Gaeta si tratta in particolare di un risultato storico.

Sì perché il 2023 ha segnato il decimo anniversario (consecutivo) dell’ottenimento del riconoscimento. Gaeta è rientrata così tra gli 84 approdi turistici italiani premiati: non solo, assegnata la Bandiera Blu anche alla Base Nautica “Flavio Gioia” per il 26° anno consecutivo. Standard di qualità inerenti la pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione e dei servizi presenti, queste le eccellenze ravvisate su questo tratto di litorale pontino. Quattro, infine, le spiagge maggiormente apprezzate: Arenauta (nella foto qui sopra), Ariana, Sant’Agostino e Serapo.

Visit Italy: Gaeta nella top 10 delle mete turistiche 2024

Adesso però è tempo di guardare al futuro. Sì perché se la stagione estiva appare ai più ancora molto lontana (al massimo si pensa alla neve, non certo al mare) lo è molto – ma molto meno – per chi si occupa della sua organizzazione turistica. E Gaeta, chiaramente, non fa differenza. In tal senso allora avrà fatto piacere a tutti gli operatori del settore – ma anche al Comune e ai suoi abitanti – di veder indicata proprio Gaeta nella top 10 delle mete turistiche per il 2024.

Ad inserirla il portale Visit Italy che l’ha inserita nell’elenco delle località da non perdere ed esplorare quest’anno. Storia, natura incantevole, e la bellezza dei suoi panorami spettacolari. Questi gli elementi che hanno sospinto la località pontina in questa classifica. E poi, si legge nel report, a giocare a suo favore è la capacità del territorio di “adattarsi alle nuove tendenze turistiche”, realizzando il perfetto mix tra passato/tradizioni e futuro. “Gaeta – conclude il testo – si presenta come una gemma da scoprire nel panorama delle destinazioni turistiche 2024″.

Le altre località

Per capire la portata di questa notizia diamo uno sguardo alle altre città o località documentate dal portale. Ebbene, troviamo ad esempio Messina, l’Isola di Sant’Antioco in Sardegna, quindi Bari, Rocca di Mezzo e il Parco Naturale Sirente Velino in Abruzzo, Courmayeur, Maranello e la Motor Valley, Sorano – piccolo Borgo della Toscana – Mantova e Tropea.