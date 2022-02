Vostro Onore: quando inizia, trama, anticipazioni e cast della nuova fiction di Rai1 con Stefano Accorsi

Vostro Onore. Una nuova sensazionale fiction è già pronta a fare il suo ingresso nel palinsesto di Rai1, proprio nelle prossime settimana. Il nome è già in circolazione da qualche tempi, ma ora si hanno dei dettagli in più sulla nuova serie all’italiana. Stiamo parlano, ovviamente, della fiction Vostro Onore, tanto attesa e che ha già messo il pubblico in fibrillazione. La narrazione vedrà come protagonista un giudice interpretato proprio dal mitico Stefano Accorsi. Un giudice dalla storia torbida ed intricata e che sarà costretto a mettere in pericolo la sua carriera personale.

Vostro Onore, quando inizia?

Diciamolo subito, non è una novità assoluta: si tratta infatti di un riadattamento del legal thriller israeliano Kvodo già riadattato in Your Honor nel 2020. Alla fatidica domanda: quando andrà in onda? La risposta finalmente è arrivata. La fiction avrà inizio nella serata di lunedì 28 febbraio 2022, alla fine di Màkari 2. Ogni lunedì, fino alla fine della serie, che prende in totale quattro puntate. Nel cast di Vostro Onore Stefano Accorsi, Matteo Oscar Giuggioli, Francesca Cavallin, Remo Girone e Riccardo Vicari.