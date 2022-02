WhatsApp, dall’8 febbraio “cambia la privacy”: tutta la verità sull’aggiornamento, ecco cosa cambia

WhatsApp “cambia privacy”? Ecco le novità e cosa cambia davvero. a un anno di distanza dalla bufala sulle politiche per la privacy di WhatsApp torna ancora a farsi sentire una notizia analoga. Esattamente come l’anno scorso, anche in questo caso la notizia non è vera. E’ vero che a fine dicembre 2020 e inizio gennaio 2021 WhatsApp aveva annunciato l’arrivo di una nuova politica in questo ambito, tale da consentire di condividere alcuni dati degli utenti con aziende terze (specie gli account WhatsApp Business). Una notizia che creò non pochi problemi, tali da costringere l’azienda a rimandare l’entrata in vigore della nuova politica. Ma ora cosa cambierà? Bene, chiariamolo.

Leggi anche: Vaccini senza prenotazione nel Lazio: ecco da quando e dove

WhatsApp perché il cambio della privacy è una bufala

L’8 febbraio 2022 non cambierà nulla: si tratta di una fake news priva di alcun fondamento di verità. Ma perché la notizia è falsa? Ve lo spieghiamo subito: in Unione Europea, c’è il regolamento europeo GDPRche regola con precisione come le aziende possono gestire i dati dei clienti (compreso condividerli). Risale a fine gennaio, inoltre, una lettera ufficiale inviata da Didier Reynders, commissario europeo della giustizia, in cui chiede all’azienda di rispettare le norme europee per quanto riguarda l’informazione agli utenti.