WhatsApp si aggiorna su iPhone e Android, la novità per rispondere rapidamente ai messaggi

WhatsApp aggiornamento in arrivo sui dispositivi iOS e Android: scopri tutte le novità. Il nuovo piano di aggiornamento riguarderà le “reaction“, ovvero le reazioni che permetteranno di rispondere direttamente con una emoji. In pratica gli utenti potranno utilizzare semplicemente le varie “faccine” senza scrivere null’altro.

Leggi anche: Quali sono le app più utili da scaricare nel 2022

WhatsApp aggiornamento 2022: arrivano le reaction

Siamo alle fasi finali: on-line sono comparsi anche i primi screenshot che mostrano come sono fatte le nuove emoji. Manca poco ormai per far sì che sia possibile rispondere direttamente con queste faccine. WhtasApp sta lavorando da parecchio a questa novità, sebbene non sia ancora totalmente di dominio pubblico. A parlarne per la prima volta è WABetaInfo. Saranno sei le emoji a disposizione degli utenti, con cui gli stessi potranno rispondere in modo rapidissimo e molto semplice, guadagnando tempo prezioso. Esse sono:il pollice in su, il cuore, la faccia con lacrime di gioia, la faccia con la bocca aperta, la faccia piangente e le mani giunte. Una volta selezionata la “reaction” essa comparirà piccolina proprio sotto il messaggio. L’arrivo della nuova funzione è previsto insieme al prossimo aggiornamento dell’applicazione. Ricordiamo, inoltre, che ovviamente anche le faccine saranno crittografate end-to-end, in linea con gli altri messaggi scritti nell’App.