Zainetto Fiscale: che cos’è, come funziona e come si utilizza

Novità per tutti gli investitori finanziari: arriva lo zainetto fiscale il quale consente di recuperare le perdite e trasformarle in credito d’imposta.

L’Italia è uno degli stati più arretrati in materia di educazione finanziaria. Tuttavia non si può negare un aumento delle scommesse in ambito finanziario. Non tutti sanno però che c’è un modo per riuscire a recuperare le perdite, le così dette minusvalenze, trasformandole in crediti d’imposta. Questo è possibile grazie allo zainetto fiscale.

Zainetto fiscale: ecco cos’è

Lo zainetto fiscale sembra essere uno strumento molto amato dagli investitori finanziari: permette di portare con sé le minusvalenze, fino al momento di arrivo delle plusvalenze, in modo da agire per compensazione ed ottenere dei vantaggi fiscali.

Il vantaggio deriva dal fatto che l’aliquota aliquota al 26% sulle plusvalenze non verrà applicata su tutti i guadagni, ma solamente su quelli che rimarranno scoperti dopo la copertura.

Zainetto fiscale: come utilizzarlo?

Per spiegare meglio l’utilizzo di questo strumento ci serviremo di un esempio. Ipotizziamo di essere proprietari di un’azione che ci genera una plusvalenza di 200 euro: essendo un guadagno sarà necessario pagare un’aliquota di tassazione pari al 26%. Un’azione, come sappiamo benissimo, può causare anche delle perdite: mettiamo che nel nostro caso la perdita si aggiri intorno agli 80 euro.

Qui interviene lo zainetto fiscale poiché consente di compensare le minusvalenze con le plusvalenze, si pagheranno le imposte solo sulle plusvalenze. Consentendo, così, di dare un senso alla perdita che altrimenti sarebbe irrecuperabile.

