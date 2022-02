Zona blu Covid: cos’è, come funziona e quando entra in vigore: tutte le novità

Zona Blu Covid: ecco tutte le novità che entreranno in vigore con il nuovo cambiamento. Niente più zone bianche, gialle e arancioni: l’obiettivo è semplificare il sistema dei colori. Anche se siamo vicini al ritorno alla normalità rimane l’allerta Covid: per questo motivo potrebbe cambiare il sistema dei colori e rimanerne soltanto due, la zona rossa e la zona blu. Vediamo insieme i vari cambiamenti.

Zona Blu Covid: ecco tutte le novità

Molti i cambiamenti in arrivo con il calo dei contagi: già il Governo Draghi ha ammesso molte aperture, come la fine delle mascherine all’aperte, in zona bianca, a partire dall’11 febbraio. Sono stati proprio i presidenti delle giunte regionali a chiedere al Governo di rivedere la suddivisione dei colori. Del resto già il decreto di Natale 2021 ha reso molto simili le zone bianche, gialle e arancioni, anzi, per i vaccinati in pratica ormai non cambia proprio più nulla. La scelta del colore “blu” è legata al fatto che è il contrario del rosso. Ma quando potrebbe scattare? Non c’è una data certa, ma si parla della prossima settimana per il nuovo decreto legge (o, più probabilmente, DPCM) proprio per la semplificazione dei colori. Di certo un cambiamento nel sistema dei colori sarebbe più adatto alla nuova situazione pandemica nella quale c’è ancora un alto numero di contagi, ma un basso numero di ricoveri. In pratica, con i nuovi colori, l’Italia si dividerebbe in zone “a rischio” e zone “non a rischio”: la zona rossa scatterebbe quando la situazione degli ospedali diventerebbe critica, mentre la zona blu ci sarebbe quando non vi è alcun rischio per il sistema sanitario.