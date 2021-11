Zona gialla, 4 Regioni rischiano di cambiare colore a novembre 2021: quali sono e quando partono le restrizioni

L’allarme COVID-19 continua a dilagare. Crescono i positivi e sono 4 le Regioni che rischiano di diventare gialle, almeno dai dati riportati dal Gruppo di Lavoro MADE dell’Associazione Italiana di Epidemiologia. Tutte collocate nel nord del nostro Paese, sebbene ai poli opposti: si tratta infatti del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Liguria. Pericolo anche per la provincia autonoma di Bolzano.

Allarme COVID: le Regioni a rischio

Poiché ormai nella maggior parte d’Italia l’incidenza settimanale è di gran lunga superiore ai 50 casi ogni 100mila abitanti ciò che appare decisivo sono i ricoveri in area medica e le terapie intensive. Avevamo parlato in un altro articolo dei 3 fattori che determinano il cambiamento di colore, e ricoveri e terapie intensive ne fanno parte. Ricordiamo che la soglia critica scatta con l’occupazione dei posti letto superiore al 15% in area medica e con quella superiore al 10% in terapia intensiva. I dati Agenas di ieri 16 novembre 2021, in questo senso, non sono incoraggianti:

Fiuli Venezia Giulia : 14% terapie intensive, 13% reparti ordinari

: 14% terapie intensive, 13% reparti ordinari Marche : 10% terapie intensive, 7% reparti ordinari

: 10% terapie intensive, 7% reparti ordinari Bolzano : 9% terapie intensive, 14% reparti ordinari

: 9% terapie intensive, 14% reparti ordinari Lazio : 8% terapie intensive, 9% reparti ordinari

: 8% terapie intensive, 9% reparti ordinari Abruzzo : 7% terapie intensive, 6% reparti ordinari

: 7% terapie intensive, 6% reparti ordinari Veneto : 6% terapie intensive, 5% reparti ordinari

: 6% terapie intensive, 5% reparti ordinari Calabria : 6% terapie intensive, 12% reparti ordinari

: 6% terapie intensive, 12% reparti ordinari Umbria : 6% terapie intensive, 6% reparti ordinari

: 6% terapie intensive, 6% reparti ordinari Toscana : 6% terapie intensive, 5% reparti ordinari

: 6% terapie intensive, 5% reparti ordinari Sicilia : 5% terapie intensive, 10% reparti ordinari

: 5% terapie intensive, 10% reparti ordinari Liguria : 5% terapie intensive, 6% reparti ordinari

: 5% terapie intensive, 6% reparti ordinari Emilia-Romagna : 5% terapie intensive, 5% reparti ordinari

: 5% terapie intensive, 5% reparti ordinari Campania : 4% terapie intensive, 9% reparti ordinari

: 4% terapie intensive, 9% reparti ordinari Puglia : 4% terapie intensive, 6% reparti ordinari

: 4% terapie intensive, 6% reparti ordinari Trento : 4% terapie intensive, 3% reparti ordinari

: 4% terapie intensive, 3% reparti ordinari Sardegna : 4% terapie intensive, 3% reparti ordinari

: 4% terapie intensive, 3% reparti ordinari Valle d’Aosta : 3% terapie intensive, 8% reparti ordinari

: 3% terapie intensive, 8% reparti ordinari Lombardia : 3% terapie intensive, 8% reparti ordinari

: 3% terapie intensive, 8% reparti ordinari Piemonte : 3% terapie intensive, 5% reparti ordinari

: 3% terapie intensive, 5% reparti ordinari Molise : 3% terapie intensive, 1% reparti ordinari

: 3% terapie intensive, 1% reparti ordinari Basilicata: 1% terapie intensive, 7% reparti ordinari