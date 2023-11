Zucchine fritte alla romana, ricetta facile ed economica: come prepararle

Piatti della tradizione e cucina tipica romana: oggi vi parliamo delle zucchine fritte, una ricetta assolutamente da provare! Roma non è solo arte, cultura e storia ma ha anche un variegato – e ricchissimo – patrimonio enogastronomico. Scopriamo dunque più da vicino questa pietenza!

Amatriciana, carbonara, cacio e pepe, carciofi alla Giudia fino ad arrivare al classico supplì al telefono, questi i piatti che generalmente si prendono la ‘copertina’ quando si parla di temi per buongustai nella Capitale. Tuttavia ci sono altre ricette, in alcuni casi varianti magari di altri piatti diffusi in altre parti d’Italia, che vale la pena riscoprire e ad approfondire. Proprio come nel caso delle zucchine fritte alla romana.

Il piatto

Come ad esempio per la pasta e ceci, di cui sono disponibili tantissime ricette, anche le zucchine fritte possono essere declinate in un procedimento tutto romano. Innanzitutto partiamo con il dire che, come difficoltà, il procedimento è abbastanza semplice; questo però non deve far pensare ad un piatto di poco “valore” o banale perché, benché semplice, risulta gustoso e soprattutto versatile dato che lo si può servire sia come antipasto che come contorno per accompagnare tanto i piatti di carne che quelli di pesce.

Qualche esempio: le zucchine, considerando il mix tra delicatezza e sapore (conferito, inevitabilmente, dalla loro frittura), ben si sposa con gli arrosti oppure con i calamari, tanto per citare una portata di pesce. Servito come antipasto può essere, ancora, una delle alternative con le quali comporre un tagliere di salumi e formaggi, dando quella spinta in più a questa prima portata di un’ipotetica cena o pranzo. Insomma, la verità è che questo alimento, a seconda di come lo si prepara, è adatto a quasi tutti i menù.

La ricetta

A maggior ragione, per tutti i motivi poc’anzi citati, la ricetta delle zucchine alla romana potrà fare anche al caso vostro. Facile e veloce nella preparazione, ancora oggi questo piatto può essere considerato un ‘classico’ e proposto non solo a casa ma anche nelle trattorie tipiche e nei ristoranti della Capitale. Viene considerata come “facile” in termini di difficoltà di esecuzione praticamente da tutti i portali specializzati di cucina, compreso quello di cucchiaio.it dal quale abbiamo tratto la ricetta; il tempo di preparazione è invece stimato in 20 minuti circa, più 5 di cottura. Dunque si tratta di un piatto – che ha all’incirca 250 calorie – pronto in meno di mezzora. Vediamo ora quello che ci occorre per prepararle, il procedimento e i tempi richiesti.

Ingredienti (per sei persone)

Ovviamente l’ingrediente principale sono le zucchine. Ce ne serviranno almeno 1kg. Ecco allora l’elenco completo di quello che vi servirà:

1kg di zucchine

Farina

Olio di arachidi

Sale

Procedimento

La prima cosa da fare è procedere con la lavorazione delle zucchine. Una volta lavate e asciugate eliminate le due estremità; con un coltello tagliatele a strisce lunghe e sottili mettendole in una ciotola abbastanza capiente. Condite con sale grosso e lasciate riposare per circa 15 minuti. In questo modo perderanno l’acqua di vegetazione che va adesso scolata. Adagiate le zucchine su un telo da cucina e passatele nella farina velocemente, setacciandole per eliminare quella in eccesso.

Prendete una padella e mettete a scaldare l’olio: una volta raggiunta la temperatura ottimale friggete le zucchine poche alla volta trasferendole poi su carta assorbente non appena avranno acquisito un colore dorato sul pallido. Aggiungere, all’occorrenza altro sale, dopodiché passatele direttamente in un piatto da servire ai vostri ospiti. Le zucchine alla romana, in questa veste che ben si sposa come finger food, sono pronte ad adempiere al loro scopo: quello di regalarvi un momento sfizioso all’insegna della tipica cucina romana!