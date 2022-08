A 11 anni sul monopattino elettrico si schianta contro un furgone: multa per la mamma, bimbo in ospedale

Era su un monopattino elettrico quando, in realtà, a 11 anni quel mezzo è vietato. Ed è proprio su quel veicolo che ieri sera, intorno alle 19, il ragazzino si è schiantato contro un furgone ad Albano Laziale, in Piazza Sanremo.

L’incidente con il monopattino ad Albano Laziale

Il ragazzino, di appena 11 anni, si trovava sul monopattino elettrico, vietato ai minori di 14 (che potrebbero stare solo su quelli a spinta) quando, per cause da accertare, si è schiantato contro un furgone. Un impatto violento, una tragedia sfiorata.

Il bimbo è stato trasportato in ospedale, al Bambino Gesù di Roma, perché ha riportato varie fratture, ma fortunatamente non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

La sanzione per la mamma

La mamma, invece, è stata multata e ora dovrà pagare 100 euro perché il figlio non poteva circolare sul monopattino elettrico. Sul posto, per tutti i rilievi del caso, sono intervenuti i Carabinieri.