Albano Laziale piange la morte di Marco Carcione, l’Ispettore della Locale aveva 52 anni

Albano Laziale. Una perdita improvvisa, che non ha mancato di lasciare un grande vuoto per l’intera comunità di riferimento: durante la mattinata odierna, mercoledì 19 aprile 2023, è venuto a mancare Marco Carcione, all’età di 52 anni.

Albano Laziale piange Pierluigi Piegari: oggi il concerto in suo onore

Muore Marco Carcione, Ispettore della Polizia Locale ad Albano Laziale

Un annuncio triste, difficile da digerire, anche perché era molto conosciuto, stimato ed apprezzato per il suo lavoro presso il Comando di Polizia Locale. Marco Carcione, cittadino albanese, è morto questa mattina all’età di 52 anni. In città prestava servizio dal 2004, con il grado di Ispettore. Una perdita a cui ancora stentano a crederci coloro che lo conoscevano bene. Sono ore di grande sconforto per tutta la comunità, sulle cause del decesso non ci sono ancora informazioni precise. Nonostante il dolore, lo sgomento, ci si prepara a dargli l’ultimo saluto. I funerali verranno celebrati domani alle ore 15 presso la Cattedrale di San Pancrazio ad Albano Laziale.

Le parole dell’Associazione Polizia Locale Comandi del Lazio