Albano, si sveglia e trova il compagno morto il giorno di Natale: la vittima aveva 33 anni

Dramma ai Castelli il giorno di Natale. Un uomo di 33 anni è stato trovato morto dalla compagna. A stroncarlo forse un malore.

Tragedia ad Albano l’altro ieri, lunedì 25 dicembre 2023 dove un 33enne è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione situata in Via Virgilio. A dare l’allarme è stata la compagna della vittima che, svegliandosi, lo ha trovato riverso a terra.

Sul posto, oltre che chiaramente ai mezzi del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Purtroppo però, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Uomo trovato morto ad Albano il 25 dicembre

Adesso si cerca di far luce su quanto accaduto. Secondo le prime informazioni disponibili l’uomo sarebbe stato stroncato da un malore improvviso. Sul corpo della vittima è stata disposta ad ogni modo l’autopsia per risalire all’esatta causa del decesso. Fino ad allora non si esclude alcuna ipotesi: la salma si trova pertanto adesso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La macabra scoperta è stata fatta dalla donna all’alba del 25 dicembre: erano infatti le 5.30 quando, sotto choc, la compagna della vittima ha chiamato il 118 chiedendo disperatamente aiuto. I sanitari però, come visto, nonostante i tentativi di rianimazione, non sono riusciti a salvare l’uomo. Sul posto, oltre ai poliziotti del Commissariato di Genzano, che ora seguono il caso, è intervenuto anche il personale della Scientifica.

Lutto anche a Latina e ad Anzio

E sarebbe stato sempre un malore a stroncare l’imprenditore di Latina Carlo Pica. L’uomo, sulla sessantina, è stato trovato senza vita nella sua auto il giorno della Vigilia di Natale, quando mancavano una manciata di ore al tradizionale cenone. Immediatamente è scattato l’allarme ma nonostante i soccorsi, anche in questo caso, non c’è stato nulla da fare. Il veicolo del 60enne, molto conosciuto anche sui social, era parcheggiato nei pressi di uno dei suo negozi (un concessionario di moto, ndr) ma anche vicino allo stadio di atletica dove la vittima era solita allenarsi.