Anziana esce per andare a fare la spesa ma non torna più a casa: è allarme per la sorte di Maddalena

Ha preso il suo carrellino per andare a fare la spesa ed è uscita di casa, come tante altre volte. Si è allontanata a piedi dalla sua abitazione in via Emilia, a Cecchina, per raggiungere il supermercato. Ma non è mai tornata a casa. Maddalena Poggetti (detta Nena) è sparita da questa mattina alle10:00 e la preoccupazione per la sua sorte è altissima.

L’appello per ritrovare Maddalena

A diramare l’allarme il nipote, Gabriele D’Onorio, attraverso un post pubblicato su Facebook. L’uomo chiede aiuto per ritrovare la zia. “Oggi alle ore 10 abbiamo perso le tracce di mia zia Maddalena Poggetti (detta Nena), uscita a piedi di casa questa mattina nella zona di Cecchina (via Emilia ) per andare a fare la spesa. Aveva con sé un carrellino, non ha più fatto ritorno. Se qualcuno avesse sue notizie o l’avesse vista è pregato di contattare me o il figlio, al numero 3358132840”.

La ricerca della donna è in tutto il paese: è già stata presentata la denuncia e i familiari la stanno cercando sia nei luoghi abitualmente frequentati dalla donna, sia negli ospedali di zona, come nei parchi che vicino alla ferrovia. Ma finora di Maddalena non c’è alcuna traccia. Chiunque dovesse vedere la donna è pregato di chiamare i familiari o le forze dell’ordine.