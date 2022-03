Covid, oggi nel Lazio 9504 nuovi contagi e 8 decessi: ”Non abbassiamo la guardia”

Covid, Lazio. Anche oggi vi forniamo il bollettino aggiornato sui casi Covid della regione, dati forniti direttamente dagli uffici competenti che si occupano di monitorare costantemente l’andamento della pandemia. Si tratta di un routine che va avanti da tempo ormai, ma ora diventa ancora più indispensabile dato lo spostamento dell’attenzione mediatica sulla guerra e la crisi dei carburanti. La situazione è certamente sotto controllo, ma ciò non toglie che un continuo monitoraggio potrebbe solamente giovare ad un migliore consapevolezza rispetto al fenomeno.

D’Amato: ”Non abbassiamo la guardia”

”L’allentamento delle misure non significa che il virus è sconfitto, ma passiamo ad una altra fase di convivenza con il virus e occorre comunque rispettare alcune regole, come mettere la mascherina al chiuso, e proseguire le vaccinazioni”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, nella sua nota, invitando comunque a considerare il virus come una presenza ancora in circola tra la popolazione che quindi non consente di abbassare completamente la guardia.

Covid: i numeri della regione Lazio

Ecco i numeri di oggi direttamente dall’ufficio regionale della Sanità pubblica:

Nuovi contagi: 9504 (ieri 8756, scorsa settimana 6136)

Trend al 0,82% (ieri 0,76%)

Ricoverati: +6 (settimanale +1, scorsa settimana -76)

% occupazione posti disponibili: 16,13% (ieri 16,04%)

Terapie intensive: +5 (settimanale +1, settimana scorsa -19)

% occupazione terapie intensive: 7,85% (ieri 7,32%)

Isolamento: +1173 (settimanale +2613)

Morti: +8 (settimanale +42, settimana scorsa +50)

Guariti: 8312 (settimanale +29904)

Variazione positivi: +1184 (settimanale +2615)

Andamento settimanale: 32561 (la scorsa settimana 20436, rispetto scorsa settimana +59,33%, totale scorsa settimana +53,84%).

Degli attuali positivi (99641): 1,04% ricoverati (-0,01%), 0,07% in TI (-0,00%), 98,89% in isolamento (+0,01%).

Incidenza ultimi 7 giorni: 892,47

I numeri dalle Asl del territorio

