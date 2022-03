Quarta dose vaccino Covid entro fine 2022? L’annuncio di Pfizer

Quarta dose vaccino: Albert Bourla, il CEO di Pfizer, afferma che sarà necessaria entro la fine dell’anno. Il CEO fa riferimento a dei dati che devono ancora essere confermati da esperti esterni della Fda, ma secondo lui la quarta dose sarà inevitabile. Vediamo insieme ciò che è importante sapere al riguardo.

Un nuovo vaccino in arrivo

Al momento la copertura che si ottiene con la terza dose è buona, almeno per quanto riguarda i ricoveri e i decessi, ma l’immunità non dura molto. Oltretutto sta circolando proprio ultimamente una nuova variante che è altamente virulenta. Pfizer, la prima casa farmaceutica ad aver messo in campo un vaccino a mRna, sta già lavorando a un nuovo vaccino: si spera che possa coprire tutte le varianti e che la sua protezione abbia validità di 12 mesi. Se ciò accadesse i cambiamenti sarebbero inimmaginabili: Bourla, infatti, afferma che di potrebbe “tornare alla vita a cui eravamo abituati”.

Quarta dose vaccino: quando avverrà?

Quindi la quarta dose ci sarà? Non c’è ancora certezza. Guido Rasi, consulente di Figliuolo ed ex direttore esecutivo dell’Ema, spiega che andranno tenute in considerazioni le reinfezioni. E’ necessario, perciò, aspettare circa 3 o 4 mesi, ovvero quando l’immunità sarà scesa: a questo punto andrà compreso quanta incidenza ci sarà nei casi di reinfezione e anche che tipo di sintomi ci saranno.

