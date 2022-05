Il forte vento fa volare una finestra, ferita una donna: è in ospedale

Attimi di paura questo pomeriggio ad Albano Laziale per una donna italiana che è stata colpita alla testa da una finestra. L’infisso è caduto dal terzo piano di un palazzo ed ha colpito la signora che è poi stata condotta in ospedale.

Leggi anche: Maltempo a Roma: alberi caduti e strade come piscine, traffico in tilt (VIDEO)

Donna colpita alla testa da una finestra: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio, intorno alle 14, in Corso Matteotti 149. A causa del forte vento di questi giorni, la finestra di un appartamento sito al terzo piano è volata andando poi a colpire nella caduta una signora che si trovava in transito in quel momento.

Subito soccorsa da alcuni passanti, la donna è stata poi condotta all‘ospedale dei Castelli in codice giallo e sottoposta a tutti gli esami del caso. Sul posto sono poi giunti gli agenti della Polizia Locale di Albano Laziale e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.