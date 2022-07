Litiga con la compagna e accoltella la vicina di casa intervenuta a difenderla, poi minaccia i poliziotti: arrestato 35enne

Ha sentito urlare, con la donna che chiedeva aiuto. E non ci ha pensato due volte ad andare nell’appartamento a fianco al suo, per mettere in salvo la vicina di casa, vittima del compagno violento. Ma l’uomo, in preda a un forte stato di agitazione, se l’è presa anche con lei e l’ha accoltellata, colpendola a un braccio.

Caos a Genzano

La lite è avvenuta a Genzano, dove l’uomo aveva iniziato a litigare animatamente con la compagna. Capendo che la situazione poteva degenerare, la vicina di casa ha chiamato la polizia, poi è andata nell’appartamento della coppia per prestare aiuto.

Non poteva però immaginare che sarebbe stata a sua volta vittima della furia dell’uomo. Dopo essere stata ferita al braccio, insieme all’altra donna è riuscita a uscire dall’appartamento ed è scesa in strada.

L’arrivo della polizia

Al loro arrivo, gli agenti di Genzano e del Commissariato di Albano e hanno trovato le due donne – quella ferita e la compagna dell’aggressore – insieme a un uomo che attendeva con loro l’arrivo della polizia. Hanno raccontato brevemente l’accaduto e gli agenti sono saliti nell’appartamento indicato.

Lì hanno trovato l’aggressore, un uomo di 35 anni, in camera da letto, ancora in forte stato d’agitazione, che strillava contro la sua compagna, colpevole di aver chiamato la Polizia.

I poliziotti hanno provato in tutti modi a calmare il 35enne, ma questi, brandendo un coltello da cucina, li ha minacciati di morte. A quel punto gli agenti lo hanno bloccato. Alla fine degli accertamenti le forbici e il coltello sono stati sequestrati, la vicina di casa che era intervenuta per aiutare la donna è stata soccorsa presso l’ospedale di Velletri, mentre il 35enne è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto con l’accusa di violenza e minaccia a P.U., maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.