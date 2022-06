Paura al lago di Albano: famiglia di cinghiali interrompe pic-nic degli studenti

Si stavano rilassando sulle rive del Lago di Albano quando una famigliola di cinghiali ha interrotto il pic-nic degli studenti. Alla vista degli ungulati i ragazzi hanno cominciato ad urlare, alzandosi immediatamente dai teli sui quali erano sdraiati poco prima. Un’irruzione inaspettata che ha letteralmente seminato il panico tra i giovani.

Leggi anche: Peste suina, a Roma i primi maiali domestici infetti in Italia: abbattuti tutti i capi dell’allevamento

Cinghiali scorrazzano sul Lago di Albano: l’accaduto

La paura nei ragazzi era evidente. Infatti, temendo un attacco da parte degli animali, i giovani si sono alzati e hanno cominciato ad urlare. Dal canto loro invece gli animali dopo aver costeggiato le rive del lago si sono rifugiati nell’erba alta. A seguito dell’accaduto, fortunatamente, non ci sono stati feriti ed uno dei ragazzi ha filmato la scena che è poi stata inviata all’evocativa pagina Welcome To Favelas.

I precedenti

Quanto accaduto non rappresenta un caso isolato. Sono state infatti diverse le incursioni degli ungulati avvenuti sulle sponde del lago Castelli. L’ultimo episodio il 25 maggio, con protagonista un ragazzo di 22 anni residente nella zona del Divino Amore. Invece, un paio di mesi prima, a marzo un cinghiale ha morso un 30enne di rientro da una giornata di pesca con un amico.

Foto da Welcome To Favelas