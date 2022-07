Riapre Roncigliano, l’annuncio in Tv di Gualtieri. La ‘rabbia’ del Sindaco Borelli: “Tanto non servirà a risolvere i problemi di Roma”

Come era facile prevedere l’annuncio il mese scorso del dissequestro della discarica di Albano aveva spalancato la porta alla ripresa dei conferimenti nel sito da parte di Roma. Era solo questione di tempo. E ieri, non a caso, in diretta tv, il Sindaco Roberto Gualtieri – sempre stretto tra un’emergenza e l’altra, su tutte quelle dei rifiuti e degli incendi (che forse potrebbero essere perfino collegate tra loro) – ha scelto di nuovo la via più breve. Tornare a scaricare ad Albano. Come aveva deciso la Raggi un anno fa prima di lui, e come lo stesso Gualtieri aveva stabilito prorogandone l’ordinanza, prima del momentaneo stop imposto dalla Procura.

Il Sindaco di Albano contro la riapertura di Roncigliano

Chiaramente, benché nell’aria, il provvedimento getta di nuovo sul piede di guerra sia il Comune di Albano, dove è situata la discarica, sia quelli dell’hinterland, con Ardea in testa, zona che più di tutte subisce il peso di questa scellerata decisione. Oggi come un anno fa.

Ma il primo a partire all’attacco è proprio Borelli, Primo Cittadino della città dei Castelli:

“Inutile nascondersi dietro un dito: tutti sapevamo che la discarica di Roncigliano poteva essere riaperta. Speravamo che la chiusura, per motivi amministrativi e burocratici, fosse definitiva. Ma così non è stato e troppe sono state le infauste coincidenze di queste ultime settimane. La drammatica e triste situazione di Roma, di nuovo sulle prime pagine di tutt’Europa, ha accelerato la scelta di utilizzarla ancora”.

“Gestione dei rifiuti a Roma al collasso”

“Il sistema della gestione dei rifiuti della Capitale è al collasso, figlio di anni di mancate decisioni e del nulla, in tema di differenziata e impiantistica; a questo si aggiunga l’incendio al TMB di Malagrotta che ha aperto un’ulteriore crepa”.

“Arroganza Sindaco Gualtieri nel comunicare decisioni in televisione”

“É a dir poco fastidiosa e ingiustificabile l’arroganza con la quale Sindaco e Assessora capitolini comunicano le decisioni in televisione, senza avere la minima educazione, di avvertire il “padrone della casa” nella quale si è deciso, ancora una volta, di entrare senza bussare; stupisce l’assenza di scelte di lungo periodo, mentre prevalgono quelle frettolose, dettate più dalla necessità di fare bella figura e subito, senza alla base studi e ricerche che coinvolgano cittadini e tutti gli Enti interessati. Dispiace che in questo modus operandi neanche la Prefettura abbia sentito la necessità di coinvolgerci.”

“Roncigliano non risolverà i problemi di Roma”