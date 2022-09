Dale McRaven è morto: il creatore della serie ‘Mork e Mindy’ aveva 88 anni

Un altro pezzo di storia se ne va. Colui che ha saputo intrattenere precise generazioni di fruitori della tv del secolo passato: Dale McRaven, showrunner della serie cult anni Ottanta Mork & Mindy con Robin Williams è morto.

La morte di Dale McRaven a 88 anni

Aveva 88 anni, e stava lottando contro un temibile cancro ai polmoni. Tra le altre cose, e i grandi successi, lo ricordiamo anche per essere stato sceneggiatore dello spettacolo tv The Dick Van Dyke Show.

I grandi successi e i riconoscimenti della critica

La vita, però, lo ha ripagato: McRaven, infatti, ha ottenuto nomination sia ai Writers Guild of America Awards che agli Emmy per il suo lavoro di sceneggiatura in Mork & Mindy della Abc. Di ciò, lui è stato co-creatore insieme a Joe Glauberg e al regista Garry Marshall, con cui ha collaborato sempre spalla a spalla per tutta la sua carriera.

”Due perfetti americani”

Ma non è finita qui, perché McRaven ha anche creato la popolare sitcom della Abc Balki e Larry – Due perfetti americani in onda per almeno otto stagioni, fin quando non aveva deciso di abbandonare la narrazione perché attratto da altre esigenze creative.

Gli ultimi anni di vita

Negli ultimi anni, McRaven si era definitivamente ritirato dal mondo del cinema e della televisione, a pochi anni dalla conclusione della sua ultima serie, nel 1993.

Un grande uomo, forse, sa anche quando è il momento di fermarsi, perché la fiamma della creazione brucia fin quando non rimangono le ceneri, e non può farlo per sempre. Da quel momento aveva iniziato a dirigere lo sguardo verso altri orizzonti, come la fotografia naturalistica e paesaggistica.